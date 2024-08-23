Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях
Столичные производители интерактивных панелей, промышленного оборудования и зарядных станций для автотранспорта за последние полгода модернизировали производства. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что предприятия с начала года пополнили свои производственные площадки новым оборудованием и планируют нарастить объемы выпуска продукции. По его словам, город сохраняет благоприятный инвестиционный климат и предоставляет промышленникам свыше 20 системных мер поддержки.
«Например, предприятиям присваивают спецстатусы — промышленного комплекса или резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, которые дают значительные налоговые льготы», — подчеркнул Гарбузов.
Он объяснил, что благодаря поддержке от Москвы компании экономят средства и инвестируют их в расширение своих площадок и модернизацию оборудования, тем самым увеличивая объемы производств.
В качестве примера Гарбузов привел производителя интерактивного оборудования «Некс–Т», входящего в число резидентов московской ОЭЗ. Компания автоматизировала производство, благодаря чему нарастила выпуск интерактивных панелей и ЖК-дисплеев. Столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал предприятию часть средств по льготному инвестиционному кредиту, и производитель привлек 800 миллионов рублей под 3% годовых.
Модернизацию оборудования провела также компания «Парус Электро». Она занимается производством зарядных станций для электромобилей и для увеличения производственных объемов расширила парк оборудования. Предприятие купило новый станок, на котором будут делать электротехнические шины из медной заготовки — эти изделия требуются для систем электропитания. Благодаря мощностям нового оборудования компания ежемесячно производит около тысячи устройств.
Генеральный директор «Парус Электро» Максим Жовнер отметил важность современного станочного парка. По его мнению, с помощью оборудования все работы по металлообработке выполняются внутри предприятия, без задействования посторонних организаций.
«Мы сразу сделали ставку на отечественных станкостроителей. Например, участок металлообработки почти полностью укомплектован российскими станками: лазерной резки, сверлильным, резьбонарезным и зачистным», — рассказал он.
Жовнер также анонсировал появление на предприятии нового сварочного оборудования и гибочного станка.
Автоматизацию производства также проводит московский завод по выпуску конвейерного оборудования «Траяна». С начала года компания получила три новых производственных станка: два термопластавтомата и портальный фрезер. Они помогут минимизировать потери сырья, а также нарастить производительность в части изготовления пресс-форм.
В Москве работают более 4,2 тысячи производств, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе запускаются 40-50 средних и крупных промышленных компаний, которые занимаются выпуском товаром и внедрением инноваций.