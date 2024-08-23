Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Столичные производители интерактивных панелей, промышленного оборудования и зарядных станций для автотранспорта за последние полгода модернизировали производства. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что предприятия с начала года пополнили свои производственные площадки новым оборудованием и планируют нарастить объемы выпуска продукции. По его словам, город сохраняет благоприятный инвестиционный климат и предоставляет промышленникам свыше 20 системных мер поддержки.

«Например, предприятиям присваивают спецстатусы — промышленного комплекса или резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, которые дают значительные налоговые льготы», — подчеркнул Гарбузов.

Он объяснил, что благодаря поддержке от Москвы компании экономят средства и инвестируют их в расширение своих площадок и модернизацию оборудования, тем самым увеличивая объемы производств.

В качестве примера Гарбузов привел производителя интерактивного оборудования «Некс–Т», входящего в число резидентов московской ОЭЗ. Компания автоматизировала производство, благодаря чему нарастила выпуск интерактивных панелей и ЖК-дисплеев. Столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал предприятию часть средств по льготному инвестиционному кредиту, и производитель привлек 800 миллионов рублей под 3% годовых.

Модернизацию оборудования провела также компания «Парус Электро». Она занимается производством зарядных станций для электромобилей и для увеличения производственных объемов расширила парк оборудования. Предприятие купило новый станок, на котором будут делать электротехнические шины из медной заготовки — эти изделия требуются для систем электропитания. Благодаря мощностям нового оборудования компания ежемесячно производит около тысячи устройств.