Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Столичные предприятия, выпускающие смазочные материалы, пилы и интраокулярные линзы, нарастили выпуск продукции и представили новые разработки. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Увеличить объемы производства компаниям помогают свыше 20 мер финансовых и нефинансовых мер поддержки со стороны города. За первые шесть месяцев этого года столичные обрабатывающие промышленные производства выпустили на 20% продукции больше, чем в тот же период 2023 года.

«Компании наращивают выпуск инновационной продукции, среди лидеров — фармацевтика, машиностроение, пищевые производства и другие отрасли, компании которых производят высокотехнологичную продукцию и товары первой необходимости», — указал Гарбузов.

Он подтвердил, что городские власти помогают компаниям: им компенсируют проценты по кредитам, а также присваивают статусы резидента ОЭЗ и промышленного комплекса.

Рост объемов производства на 20% показало московское предприятие «Куппер», выпускающее смазочные материалы и моторные масла. Завод изготавливает продукцию с использованием ионов меди. Эту технологию разработало и запатентовало само предприятие.

Генеральный директор группы компаний Инесса Стеклова объяснила, что завод выпускает уникальные товары для автомобилистов и автопарков.

«На сегодня мы отчитываемся за результаты прошедшего полугодия и уверенно смотрим в будущее», — отметила она.

Стеклова добавила, что «Куппер» планирует активнее развивать технологии для каждого сегмента рынка транспорта и промышленности.