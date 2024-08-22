Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил
Столичные предприятия, выпускающие смазочные материалы, пилы и интраокулярные линзы, нарастили выпуск продукции и представили новые разработки. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Увеличить объемы производства компаниям помогают свыше 20 мер финансовых и нефинансовых мер поддержки со стороны города. За первые шесть месяцев этого года столичные обрабатывающие промышленные производства выпустили на 20% продукции больше, чем в тот же период 2023 года.
«Компании наращивают выпуск инновационной продукции, среди лидеров — фармацевтика, машиностроение, пищевые производства и другие отрасли, компании которых производят высокотехнологичную продукцию и товары первой необходимости», — указал Гарбузов.
Он подтвердил, что городские власти помогают компаниям: им компенсируют проценты по кредитам, а также присваивают статусы резидента ОЭЗ и промышленного комплекса.
Рост объемов производства на 20% показало московское предприятие «Куппер», выпускающее смазочные материалы и моторные масла. Завод изготавливает продукцию с использованием ионов меди. Эту технологию разработало и запатентовало само предприятие.
Генеральный директор группы компаний Инесса Стеклова объяснила, что завод выпускает уникальные товары для автомобилистов и автопарков.
«На сегодня мы отчитываемся за результаты прошедшего полугодия и уверенно смотрим в будущее», — отметила она.
Стеклова добавила, что «Куппер» планирует активнее развивать технологии для каждого сегмента рынка транспорта и промышленности.
Рост производственных показателей также зафиксировали в компании «Ленточные пилы». За первое полугодие 2024 года она нарастила выпуск на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания производит различные пилы, в том числе предназначенные для работы с металлом. Их изготавливают из быстрорежущих и твердых сплавов и устанавливают на специальные станки. Завод также производит особый тип пил, которыми можно резать титан, жаропрочные и авиационные стали.
Выпуск продукции за первое полугодие также существенно увеличило предприятие «НанОптика». Его объем производств за этот период вырос более чем на 50%. Компания производит интраокулярные линзы, которые применяют в медицинских целях и имплантируют их для восстановления зрения человека.
Московские предприниматели имеют возможность воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, которые реализует город. В их число входят целевые займы, субсидии и антикризисные инструменты.
В столице работают более 4,2 тысячи компаний, занимающихся промышленностью. Они трудоустроили порядка 725 тысяч человек. Каждый год в Москве отрываются 40-50 средних и крупных предприятий, которые выпускают разнообразные товары и внедряют инновации.