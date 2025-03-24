Московские производители медоборудования увеличили объем производства при поддержке города

Поддержка городских властей помогла московским предприятиям по выпуску медицинского оборудования увеличить инвестиции в собственное развитие и модернизировать производство. Все это привело к росту объема выпуска товаров.

Только в январе компании, занимающиеся выпуском облучающего и электротерапевтического оборудования, на треть увеличили отгрузку. Такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня свыше 300 столичных компаний выпускают лекарственные препараты и медизделия, востребованные как внутри московской агломерации, так и за ее пределами. В январе 2025 года производители облучающего и электротерапевтического медицинского оборудования отгрузили заказчикам продукции на 2,4 миллиарда рублей, что на треть больше показателей аналогичного периода предыдущего года», — заявил он.

Одной из московских компаний, специализирующихся на выпуске продукции для радиоэлектронной сферы, а также оптики и телемедицины, является инженерный центр «АСК». Своим клиентам фирма предложила решения по разработке высокотехнологичных медицинских устройств, включая кардиостимуляторы и оборудование для проведения диагностики.

В прошлом году инженерный центр расширил производственные мощности, а также купил испытательное и измерительное оборудование. В этом году компания заложила в план увеличение выпуска своей продукции в 2,5 раза.

«Внедрение системы бережливого производства помогло оптимизировать производственные процессы, сократить время выполнения заказов и повысить общую эффективность работы. Эти улучшения позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и предоставить клиентам еще более высококачественные услуги», — рассказала руководитель административного управления Полина Малолетнева.

Она подчеркнула, что в прошлом году компания увеличила выпуск своей продукции на 70%.

«В общей сложности мы выпустили свыше 5,2 тысячи наименований техники для радиоэлектроники, телекоммуникаций и здравоохранения», — добавила Малолетнева.

Московский производитель «Таглер» выпустил на рынок более 70 различных видов импортозамещенного лабораторного оборудования. В ассортименте компании — медицинские центрифуги, боксы для ПЦР-диагностики, термореакторы и различного вида ультрафиолетовые облучатели. В 2024 году фирма увеличила выпуск продукции более чем на 20%.