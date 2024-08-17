Московские предприятия выпустили за год более полумиллиона сумок и шляп

Столичные предприятия легкой промышленности выпускают свыше 1,5 тысячи аксессуаров в день. В их число входят головные уборы, сумки, перчатки другие товары. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что ежегодно московские производства выпускают свыше полумиллиона аксессуаров. В городе работают более 320 предприятий легкой промышленности.

«Помимо одежды, они активно наращивают производство различных аксессуаров: головных уборов, ремней, перчаток, сумок и других товаров», — подчеркнул Гарбузов.

По его словам, компании выпускают продукцию для разных сегментов и охватывают практически все необходимые направления. В качестве примера министр рассказал о производителе аксессуаров и одежды Canoe.

За первое полугодие фирма пошила порядка 430 тысяч товаров. Для изготовления продукции компания использует высококачественную пряжу, в том числе из таких материалов, как кашемир, шерсть, шелк и суперкид-мохер. Изделия выигрывают у иностранных аналогов по качеству, посадке и цене и пользуются большим спросом. По данным Canoe, их товары носят свыше 20 миллионов человек.

Генеральный директор предприятия Валерий Туниянц подчеркнул, что в производстве специалисты используют только премиальное сырье, а также внедряют самые актуальные и инновационные разработки.

«За 28 лет мы изготовили уже более 20 миллионов единиц аксессуаров и одежды. Кроме того, мы активно расширяем экспортные направления, за все время наша продукция была поставлена в 32 страны», — констатировал он.