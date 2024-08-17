Московские предприятия выпустили за год более полумиллиона сумок и шляп
Столичные предприятия легкой промышленности выпускают свыше 1,5 тысячи аксессуаров в день. В их число входят головные уборы, сумки, перчатки другие товары. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что ежегодно московские производства выпускают свыше полумиллиона аксессуаров. В городе работают более 320 предприятий легкой промышленности.
«Помимо одежды, они активно наращивают производство различных аксессуаров: головных уборов, ремней, перчаток, сумок и других товаров», — подчеркнул Гарбузов.
По его словам, компании выпускают продукцию для разных сегментов и охватывают практически все необходимые направления. В качестве примера министр рассказал о производителе аксессуаров и одежды Canoe.
За первое полугодие фирма пошила порядка 430 тысяч товаров. Для изготовления продукции компания использует высококачественную пряжу, в том числе из таких материалов, как кашемир, шерсть, шелк и суперкид-мохер. Изделия выигрывают у иностранных аналогов по качеству, посадке и цене и пользуются большим спросом. По данным Canoe, их товары носят свыше 20 миллионов человек.
Генеральный директор предприятия Валерий Туниянц подчеркнул, что в производстве специалисты используют только премиальное сырье, а также внедряют самые актуальные и инновационные разработки.
«За 28 лет мы изготовили уже более 20 миллионов единиц аксессуаров и одежды. Кроме того, мы активно расширяем экспортные направления, за все время наша продукция была поставлена в 32 страны», — констатировал он.
Еще одним примером стала московская компания Pink Bus. За первое полугодие она нарастила выпуск аксессуаров и одежды примерно на 50%. Также производство занимается нанесением принтов на любое текстильное изделие. Сооснователь компании Мария Батюхнова объяснила, что предприятие в первом полугодии готовилось к летнему сезону и нарастило выпуск товаров.
«Так, за прошедший период мы изготавливали сумки, шоперы, косметички, зонты, полотенца и многое другое», — указала она.
Нарастило выпуск продукции и столичное предприятие «Фэмили рок». За 10 лет компания увеличила производство головных уборов и аксессуаров в 10 раз. «Фэмили рок» продает свои товары через маркетплейсы, на которых сейчас можно приобрести более 180 наименований продукции.
Московские власти создали в городе комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Благодаря реализации ряда мер по повышению инвестиционной привлекательности столичные предприниматели могут получить целевые займы и субсидии.
В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний и 725 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации, увеличивая производственные объемы.