07 июня 2025 13:27 Московские компании увеличили выпуск детской одежды на 86% с начала года 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

Предприятия легкой промышленности Москвы с начала года увеличили выпуск одежды для детей и подростков на 86%. В представленном ассортименте — форма для школ и занятий спортом, повседневная одежды и аксессуары. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что в столице работают более 340 предприятий, которые занимаются выпуском одежды для детей. «Столичные компании легкой промышленности обеспечивают рынок качественной и современной продукцией для детей всех возрастов — от новорожденных до школьников. Предприятия регулярно расширяют свой ассортимент и наращивают объемы производства, в чем им помогает город. Например, в январе — апреле 2025 года в Москве более чем на 86% увеличился выпуск одежды для детей младшего возраста и аксессуаров из текстильных материалов», — сказал Гарбузов.

Производитель детской одежды премиального качества компания «Л. А. Проджектс» в прошлом году увеличила выпуск своей продукции на 6%, выпустив более 10 тысяч единиц своей продукции, куда вошли футболки, тельняшки, лонгсливы, майки, свитшоты, худи, бомберы, брюки, спортивные костюмы, платья, сарафаны и другая одежда. На этом компания не остановилась и в этом году планирует вывести на рынок детские головные уборы и верхнюю одежду для детей.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

Товары компании «ЭлЭмСи» предназначены для самых маленьких детей. Пеленки, ползунки, боди, кофточки, чепчики, пинетки, косынки и другие изделия для недавно появившихся на свет — все это продукция фирмы. В прошлом году компания увеличила выпуск на 10% и сейчас готовит запуск производства пижам и лонгсливов. Один из старейших московских производителей детской одежды — компания «Старт» — работает в Москве с 1957 года. Вещи для детей и подростков, а также школьная форма от этой фирмы отличаются высокими гигиеническими и эксплуатационными свойствами. «Почти 70 лет мы развиваем и совершенствуем производство на территории Москвы, изготавливая востребованную одежду для детей и подростков. В ассортименте представлены пиджаки, жилеты, брюки и костюмы, рубашки, юбки, блузки, куртки и другие изделия. Сегодня нашу одежду носят учащиеся более тысячи школ столицы», — рассказал глава компании Лев Арутюнов. Свою долю на рынке занимают детские аксессуары для путешествий. Так, компания Fancy Amor в прошлом году произвела 4,7 тысячи дождевиков, что составило 12,5% от всего ассортимента одежды и аксессуаров московской легкой промышленности.