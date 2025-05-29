Московские компании увеличили объемы производства здоровых продуктов питания

Московские производители продолжают наращивать выпуск здоровых продуктов питания и расширяют их ассортимент. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичные компании выпускают разнообразные продукты, которые подходят активным людям, заботящимся о своем здоровье и следящим за питанием. Благодаря этому жители города могут приобрести произведенную в Москве еду без глютена, сахара, молока и искусственных добавок.

По словам Гарбузова, в столице работают более 320 компаний, создающиих качественную и вкусную продукцию.

«Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет», — подчеркнул он.

За первый квартал текущего года компании выпустили более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур и смеси из них. Они также произвели более 168 тонн продуктов для завтрака и различных изделий из зерновых культур.