Московские компании увеличили объемы производства здоровых продуктов питания
Московские производители продолжают наращивать выпуск здоровых продуктов питания и расширяют их ассортимент. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Столичные компании выпускают разнообразные продукты, которые подходят активным людям, заботящимся о своем здоровье и следящим за питанием. Благодаря этому жители города могут приобрести произведенную в Москве еду без глютена, сахара, молока и искусственных добавок.
По словам Гарбузова, в столице работают более 320 компаний, создающиих качественную и вкусную продукцию.
«Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет», — подчеркнул он.
За первый квартал текущего года компании выпустили более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур и смеси из них. Они также произвели более 168 тонн продуктов для завтрака и различных изделий из зерновых культур.
Например, столичная компания «Другой хлеб» изготавливает продукцию со сбалансированным составом, которая является здоровой основой для быстрых завтраков: вафли без глютена из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной, миндальной муки, а также низкоуглеводные булочки. За период с января по март этого года производитель значительно увеличил объем выпуска товаров.
Генеральный директор компании Виктория Вострилова отметила, что в ассортименте представлены продукты для любого питания, различных диет и лечебных протоколов. За первый квартал этого года производитель увеличил производство на 60%.
«Любовь к своему делу и внимание к ингредиентам позволяют нам создавать по-настоящему особенные и здоровые блюда», — рассказала она.
Также Вострилова обратила внимание на растущую популярность правильного питания среди россиян.
Рост производственных показателей показала и столичная компания «Фуд Рев», которая делает шоколадные батончики и конфеты с натуральным составом и без рафинированного сахара. Предприятие расширило ассортимент — теперь оно изготавливает арахисовые и кокосовые конфеты с растительным маслом и магнием, благодаря которому снижается уровень тревоги и стресса.
Компания также начала выпускать линейку биологически активных добавок с дополнительными источниками витаминов и микроэлементов. В продукте на основе батончиков содержится антиоксидант витамин С и железа фумарат. Они укрепляют иммунную систему, повышают тонус и эластичность стенок сосудов, нормализуют биохимические показатели крови.
Готовые смеси для завтраков также выпускает московская компания «Гранола.Лаб». Она специализируется на производстве гранолы — смеси, состоящей из запеченных злаков, орехов, ягод, сухофруктов и других натуральных наполнителей. При изготовлении туда не добавляют сахар и искусственные красители.