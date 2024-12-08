Московские фабрики увеличили производство мыла и косметики более чем на 13%
Занимающиеся производством моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств московские фабрики увеличили выпуск своей продукции за первые 10 месяцев текущего года на 13,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он пояснил, что за отчетный период московские производители поставили на рынок более 1,2 тысячи тонн твердого мыла, свыше 3,6 тысячи тонн жидкого, около 27,8 тысячи тонн моющих средств.
Министр подчеркнул, что производители товаров повседневного спроса получают поддержку городских властей, которые используют различные инструменты: от присвоения предприятию специального статуса до выдачи льготных инвестиционных кредитов.
«По итогам января-октября 2024 года в Москве по сравнению с таким же периодом 2023-го более чем на 13% вырос выпуск мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась на 17% и превысила 68,5 миллиарда рублей», — рассказал Гарбузов.
За этот же срок московские промышленники выпустили порядка 23,8 миллиона средств для макияжа губ и глаз, более 28,8 миллиона средств для ухода за кожей лица и порядка 30,7 миллиона средств для ухода за кожей тела.
Кроме того, на рынок поступили порядка 5,5 миллиона тюбиков зубной пасты, свыше 5,3 миллиона дезодорантов и антиперспирантов, более 2,4 миллиона средств для бритья.
Выпуском косметических уходовых и гигиенических средств, а также парфюмерии в Москве занимаются более 30 заводов и фабрик. Среди них есть как старейшие предприятия столицы, так и молодые производители. Все они могут рассчитывать на поддержку на городских властей, которые предложили как финансовые, так и нефинансовые меры.
В прошлом году производитель косметической продукции «Свобода» привлек льготный кредит в 420 миллионов рублей при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Полученные средства фабрика направила на возведение нового цеха и покупку нового оборудования.
Один из крупнейших московских производителей косметики — фабрика «Фаберлик» — получила в 2019 году статус промышленного комплекса. Благодаря ему компания снизила ставку налога на прибыль, в два раза сократила сумму налога на имущество и на 80% — земельного. Освободившиеся средства предприятие инвестировало в расширение производства.