Московские фабрики увеличили производство мыла и косметики более чем на 13%

Занимающиеся производством моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств московские фабрики увеличили выпуск своей продукции за первые 10 месяцев текущего года на 13,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он пояснил, что за отчетный период московские производители поставили на рынок более 1,2 тысячи тонн твердого мыла, свыше 3,6 тысячи тонн жидкого, около 27,8 тысячи тонн моющих средств.

Министр подчеркнул, что производители товаров повседневного спроса получают поддержку городских властей, которые используют различные инструменты: от присвоения предприятию специального статуса до выдачи льготных инвестиционных кредитов.

«По итогам января-октября 2024 года в Москве по сравнению с таким же периодом 2023-го более чем на 13% вырос выпуск мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась на 17% и превысила 68,5 миллиарда рублей», — рассказал Гарбузов.