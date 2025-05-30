Московские экспортеры провели более 70 деловых встреч в Таиланде
Центр поддержки экспорта «Моспром» организовал с 26 по 29 мая бизнес-миссию в Таиланд. Деловой визит представителей предприятий стал продолжением политики города по содействию столичным производителям при выходе на иностранные рынки. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, город активно работает над укреплением торгово-экономических связей с дружественными государствами. За 2024 год товарооборот Москвы и Таиланда вырос на 13% относительно 2023 года, напомнил Ликсутов.
Чаще всего столичные компании отправляют в королевство продукцию приборостроения и автоматического регулирования, косметические средства, а также товары пищевой промышленности.
«Королевство Таиланд занимает более 15% в структуре столичного несырьевого неэнергетического экспорта в Юго-Восточную Азию», — добавил заммэра.
Он также назвал организацию бизнес-миссии в Юго-Восточную Азию серьезным шагом для укрепления позиций Москвы в регионе.
Для продвижения столичных товаров за рубежом в 2019 году создали центр «Моспром». Его важнейшим инструментом поддержки стала байерская программа, которая помогает предприятиям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проходят встречи форматов B2B и B2G.
Специалисты центра сопровождают московских промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности и уделяют особое внимание развитию торговли с дружественными государствами Юго-Восточной Азии.
«В этом году в международной бизнес-миссии в Королевство Таиланд приняли участие шесть столичных промышленных предприятий», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В рамках мероприятия прошло более 70 встреч с зарубежными контрагентами.
Участниками бизнес-миссии стали представители кондитерских предприятий ЗАО «КМКИ Добрынинский» и ЗАО БКК «Коломенский» и ООО «Горячие крендели „Север“», выпускающая хлебобулочные изделия, кукурузные снеки и зерновые лакомства.
Также на встречах присутствовали сотрудники компании-производителя клапанов для промышленных трубопроводов ООО ПНФ «ЛГ Автоматика», разработчик экологичных декоративно-отделочных материалов ООО «Орсо Кемикалс» и поставщик RFID-решений ООО «Смарт Системз».
Важнейшем событием бизнес-миссии стали переговоры представителей московских предприятий с президентом крупнейшего тайского диверсифицированного холдинга T Group Thailand — Раттакритом Нетиратанонкулом.
Эта структура занимает лидирующие позиции на местном рынке: экспортирует рис и сахар, импортирует напитки и продукты питания, развивает производство электромобилей и зарядной инфраструктуры, занимается реализацией строительных и девелоперских проектов.
Встреча помогла сторонам обговорить поставки произведенных в Москве продуктов питания и высокотехнологичной промышленной продукции, а также кооперацию в проектах по электромобильности и девелопменту.
Также столичным компаниям помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» является комплексом мер поддержки в различных областях. Благодаря ему предприниматели получают консультации специалистов, помощь в рекламе на международных маркетплейсах и другие возможности.