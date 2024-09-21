Мантуров посетил одно из крупнейших лифтостроительных предприятий России
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров посетил московское предприятие МЭЛ, которое уже более 70 лет выпускает подъемно-транспортное оборудование. На сегодняшний день компания специализируется на производстве лифтов, в том числе скоростных, а также трансформаторных подстанций и электрооборудования.
Москва — один из крупнейших производителей и потребителей лифтов в России. На столицу приходится почти половина выпускаемых в стране подъемников.
«В рамках масштабного инвестиционного проекта завод МЭЛ открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью до четырех метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.
После ухода из России западных компаний отечественные производители смогли нарастить объемы выпуска оборудования и освоить новые компетенции. За последние два года объем вводимых лифтов МЭЛ вырос более чем в два раза. В конце года фирма планирует получить сертификаты на лифты со скоростью до семи метров в секунду.
Программа замены лифтового хозяйства, курируемая Минстроем, обеспечивает гарантированный спрос на российскую продукцию лифтостроения, подчеркнул Мантуров.
«Нашим производителям есть куда расти, и они стараются не упустить эту возможность, занимая освободившиеся на рынке ниши. Государство оказывает им в этом всю необходимую поддержку», — добавил вице-премьер.
Предлагаемые правительством Москвы меры поддержки помогают промышленникам реализовать инновационные проекты, разработать новую продукцию, расширить предприятия и закрыть потребности рынка.
В рамках визита Мантурова обсуждались вопросы развития отрасли, в том числе касающиеся защиты внутреннего рынка. По мнению руководства МЭЛ, она необходима, чтобы отечественная лифтостроительная отрасль могла полнее раскрыть потенциал и реализовать все запланированные инвестпроекты.
Завод входит в топ-5 российских производителей лифтов. Около 65% выпускаемого оборудования поставляют в столичный регион, остальные 35% — в другие субъекты России. В апреле 2023 года город присвоил предприятию статус промышленного комплекса, что дает право на налоговые льготы. Ежегодная экономия компании может составить 33,1 миллиона рублей в год. Вырученные средства фирма инвестирует в собственное развитие, приобретение современной техники и расширение ассортимента.