Мантуров посетил одно из крупнейших лифтостроительных предприятий России

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров посетил московское предприятие МЭЛ, которое уже более 70 лет выпускает подъемно-транспортное оборудование. На сегодняшний день компания специализируется на производстве лифтов, в том числе скоростных, а также трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Москва — один из крупнейших производителей и потребителей лифтов в России. На столицу приходится почти половина выпускаемых в стране подъемников.

«В рамках масштабного инвестиционного проекта завод МЭЛ открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью до четырех метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек.