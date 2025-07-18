Ликсутов заявил о росте производства косметических товаров в Москве на 70%

Столичные предприятия по выпуску косметической продукции показывают уверенный рост производства. За пять месяцев они увеличили объемы продукции более чем на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям косметической отрасли. Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Так, с января по май производство шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами выросло более чем на 60%, косметики для ухода за телом — более чем на 15%. Выпуск зубных паст увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты. В период с января по май 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств составила более 51 миллиарда рублей и увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Так, московская компания «БИГ» специализируется на выпуске косметики и краски для волос. Предприятие разрабатывает и производит собственную продукцию для взрослых и детей: кремы, гели, жидкое мыло, шампуни, пену для ванн, лосьоны, тоники, гель-пилинги. Производственные линии компании оснащены новейшим высокотехническим оборудованием, что значительно повышает качество продукции. Благодаря передовым технологиям растут объемы производства и расширяется ассортимент.

Фото: Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Косметические решения» реализуют полный цикл производства на современных линиях и в лабораториях. Передовое оборудование и эффективные научные разработки дают возможность разработать уникальные рецепты и выпустить любую продукцию под заказ.