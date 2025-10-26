Ликсутов: во Внукове завершают создание делового центра по городской программе

В столичном районе Внуково перешли к завершающей стадии строительства бизнес-парка «Переделкино». Его возводят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что офисный центр класса А состоит из четырех пятиэтажных зданий, общая площадь которых — более 43 тысяч квадратных метров. Комплекс возводят по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

«Реализация проекта даст городу порядка 5,2 тысячи новых рабочих мест, позволит создать современную рабочую среду, поддержать развитие городского бизнеса и укрепить экономический потенциал территории», — добавил Ликсутов.

Бизнес-парк «Переделкино» разрабатывали с учетом современных требований к комфорту и функциональности офисных пространств. Он создаст благоприятные условия для работы и станет современным центром трудовой активности. Расположен бизнес-парк удобно как для жителей Западного административного округа столицы, так и для ТиНАО, благодаря чему возможности трудоустройства горожан значительно вырастут.

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в городе реализуют сразу три объекта. Их девелопер стала инвестиционная группа «Абсолют».

«Два из них расположены в Новомосковском административном округе, еще один — в Западном. Общая площадь проектов превысит 100 тысяч квадратных метров, а после их ввода в эксплуатацию будет создано более 15 тысяч рабочих мест для жителей Москвы», — пояснил он.

По словам Гарбузова, упомянутые им проекты не только открывают новые перспективы трудоустройства, но и создают современную инфраструктуру для развития столичного бизнеса.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы уже заключили свыше 150 соглашений на строительство более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.