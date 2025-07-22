Ликсутов: в Зеленограде возведут производственный комплекс

В Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта продолжается строительство производственного комплекса для предприятий компаний «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что с в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе продолжают реализовывать проекты по развитию промышленной инфраструктуры. В качестве примера он привел возведение в Зеленограде комплекса из четырех производств различного назначения. На предприятии будут выпускать окна, газобетонные блоки и готовые модули.

Ликсутов добавил, что реализовать проект удалось благодаря сразу двум ключевым мерам поддержки Москвы. С их помощью инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях.

«Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда после завершения строительства всех предприятий комплекс обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей столицы», — подчеркнул заммэра.

По его словам, проект укрепит производственный потенциал столицы и повысит уровень занятости населения.

На территории комплекса будут находиться два предприятия. Одним из них станет завод компании «1-й ДСК», выпускающий светопрозрачные конструкции: оконные и дверные системы, а также фасады с применением стекла и алюминия.

Производственная линия обеспечит полный цикл изготовления продукции. Годовой объем выпуска составит до 279 тысяч «квадратов» ПВХ-конструкций, 82 тысяч квадратных метров изделий с теплым остеклением и 184 тысяч квадратных метров — с холодным.