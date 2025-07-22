Ликсутов: в Зеленограде возведут производственный комплекс
В Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта продолжается строительство производственного комплекса для предприятий компаний «1-й ДСК» и «Лайф Инжиниринг». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что с в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе продолжают реализовывать проекты по развитию промышленной инфраструктуры. В качестве примера он привел возведение в Зеленограде комплекса из четырех производств различного назначения. На предприятии будут выпускать окна, газобетонные блоки и готовые модули.
Ликсутов добавил, что реализовать проект удалось благодаря сразу двум ключевым мерам поддержки Москвы. С их помощью инвестор смог арендовать земельный участок на льготных условиях.
«Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда после завершения строительства всех предприятий комплекс обеспечит более 600 новых рабочих мест для жителей столицы», — подчеркнул заммэра.
По его словам, проект укрепит производственный потенциал столицы и повысит уровень занятости населения.
На территории комплекса будут находиться два предприятия. Одним из них станет завод компании «1-й ДСК», выпускающий светопрозрачные конструкции: оконные и дверные системы, а также фасады с применением стекла и алюминия.
Производственная линия обеспечит полный цикл изготовления продукции. Годовой объем выпуска составит до 279 тысяч «квадратов» ПВХ-конструкций, 82 тысяч квадратных метров изделий с теплым остеклением и 184 тысяч квадратных метров — с холодным.
Второй компанией, расположенной в комплексе, станет «Лайф Инжиниринг», которая входит в состав ГК Ларта. Завод ежегодно будет производить 40 тысяч квадратных метров готовых модулей. Компания использует технологию PRE-FAB, по которой модульные конструкции стандартного размера предварительно собирают со сплошным или частичным остеклением.
«В ЗелАО продолжается строительство промышленного объекта, который станет частью современной инфраструктуры города», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он рассказал, что площадь нового объекта в Савелках составит более 17 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе появятся более 100 рабочих мест.
В рамках реализации масштабных инвестиционных Москва предоставит земельные участки для строительства производств по льготной ставке один рубль в год. С помощью объектов город развивает инфраструктуру и снижает маятниковую миграцию населения разных районов столицы.
Комплекс строят под пристальным контролем Мосгосстройнадзора. Сейчас специалисты выполняют строительно-монтажные работы: устанавливают железобетонный цоколь и кровлю, монтируют металлоконструкции и сэндвич-панели.
Директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков объяснил, что новый комплекс объединит сразу два высокотехнологичных производства на одной площадке. Благодаря этому решению повысится эффективность использования предоставленного земельного участка, а жители округа получат широкий пул вакансий для трудоустройства на будущих предприятиях.
«Партнерство города и бизнеса в проектах такого масштаба позволяет комплексно подходить к вопросам развития территорий и кадрового потенциала. Завершение строительных работ планируется в текущем году», — добавил Рыбаков.