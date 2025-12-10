Ликсутов: в столице пройдут торги на строительство комплекса в ОЭЗ «Технополис Москва»
Город планирует привлечь частные инвестиции для возведения научно-исследовательского комплекса площадью 65,7 тысячи квадратных метров в особой экономической зоне «Технополис Москва». Выбор инвестора пройдет через открытые торги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Сергея Собянина уделяем особое внимание развитию столичной промышленности. Только в ОЭЗ „Технополис Москва“ к 2030 году площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий города превысит 5,7 миллиона квадратных метров», — отметил Ликсутов.
Победитель станет владельцем 100% акций ООО «ТехноГород-1», принадлежащих АО «ОЭЗ „Технополис Москва“. Новое здание построят на улице Коломникова.
«Технополис Москва» — флагманский проект столичного правительства. На его территории развиваются самые передовые производства города, подчеркнул министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Во многом это становится возможно благодаря существенным налоговым льготам: резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество, землю и транспорт, платят всего 2% налога на прибыль вместо 25%, а также освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования», — сказал Гарбузов.
Новый объект войдет в комплекс зданий на площадке «Печатники». Здания создадут многофункциональное пространство с пешеходной и выставочной галереей, панорамными окнами и офисными зонами. Это место станет центром притяжения для жителей и бизнеса.
«Побороться за лот может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 декабря, а сами они состоятся 24 декабря. От кандидатов потребуются электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке», — добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Городские лоты выставляются на торги через Инвестиционный портал в разделе «Торги Москвы». Там можно найти фотографии, документы, условия и порядок реализации.