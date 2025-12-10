Ликсутов: в столице пройдут торги на строительство комплекса в ОЭЗ «Технополис Москва»

Город планирует привлечь частные инвестиции для возведения научно-исследовательского комплекса площадью 65,7 тысячи квадратных метров в особой экономической зоне «Технополис Москва». Выбор инвестора пройдет через открытые торги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Сергея Собянина уделяем особое внимание развитию столичной промышленности. Только в ОЭЗ „Технополис Москва“ к 2030 году площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий города превысит 5,7 миллиона квадратных метров», — отметил Ликсутов.

Победитель станет владельцем 100% акций ООО «ТехноГород-1», принадлежащих АО «ОЭЗ „Технополис Москва“. Новое здание построят на улице Коломникова.

«Технополис Москва» — флагманский проект столичного правительства. На его территории развиваются самые передовые производства города, подчеркнул министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Во многом это становится возможно благодаря существенным налоговым льготам: резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество, землю и транспорт, платят всего 2% налога на прибыль вместо 25%, а также освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования», — сказал Гарбузов.