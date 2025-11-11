Сегодня 13:07 Ликсутов: в составе 2-й очереди технопарка «Алабушево» компаниям предоставят офисы по программе МПТ 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Сергей Собянин

Правительство Москвы

Максим Ликсутов

Более семи тысяч квадратных метров современных офисов для высокотехнологичных компаний появится на территории технопарка «Алабушево». Девелопер Capital Group в составе второй очереди завершает строительство бизнес-центра по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что современную промышленную экосистему формируют в столице по поручению Сергея Собянина. Она обеспечивает устойчивое экономическое развитие и создает широкие возможности для трудоустройства жителей города. «Одним из показательных примеров такой работы стал технопарк „Алабушево“ в Зеленограде. Две его очереди занимают свыше 100 тысяч квадратных метров, после полного ввода в эксплуатацию здесь появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест», — добавил Ликсутов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На территории бизнес-центра разместят офисы класса B+, оснащенные современными инженерными системами кондиционирования, связи и безопасности. Благодаря удобным планировкам удастся организовать лаборатории и R&D-площади для разработки новых видов продукции и технологических решений.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что программа МПТ предусматривает создание современных офисных помещений для высокотехнологичных компаний и развитие современной деловой столичной инфраструктуры. А реализация проекта не только укрепляет промышленный потенциал города, но и способствует созданию новых рабочих мест. «Благодаря строительству бизнес-центра в технопарке „Алабушево“ жители столицы смогут трудоустроиться рядом с районами проживания, что снизит маятниковую миграцию и соответствует принципам концепции „15-минутного города“. Общая площадь второй очереди объекта составит 50 тысяч квадратных метров, после завершения строительства здесь появится 1250 рабочих мест», — пояснил Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках второй очереди технопарка, кроме деловой инфраструктуры, возводят два производственных корпуса. В них смогут разместить свои мощности компании-резиденты.

Член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов отметил, что офисный центр в составе «Алабушево» поможет создать полноценную экосистему для развития высокотехнологичного бизнеса. «Интеграция офисов с производственными мощностями позволит резидентам сократить время от идеи до прототипа, что в конечном счете повысит темпы решения стратегических задач импортозамещения как в столице, так и в целом в стране», — указал он.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Программу МПТ в Москве реализуют с 2020 года. Она охватила почти все столичные районы. В ее рамках инвесторы возведут свыше 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров, в том числе промышленные предприятия, офисные и торговые центры, образовательные, культурные и спортивные учреждения.

Всего в развитие города и создание МПТ привлекут более 2,7 триллиона рублей, что позволит создать порядка 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.