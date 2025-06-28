Ликсутов: в пяти районах Москвы появились новые спортивные объекты

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет предпринимателям, развивающим спортивную инфраструктуру в городе, льготные условия по инвестиционным кредитам. Ставка снижается до 3% годовых, что позволяет им успешно реализовывать свои проекты. С начала 2025 года благодаря этой поддержке в столице открылись пять новых спортивных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно создаются новые пространства для отдыха и развлечений.

Помогает вводить спортивные объекты опережающими темпами в том числе и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства — он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры, до 3% годовых. Благодаря этой мере поддержки в столице с начала 2025 года введено в эксплуатацию уже пять новых спортивных объектов общей площадью свыше 17,5 тысячи квадратных метров.

В Хорошевском районе, Марьино, Москворечье-Сабурове и Куркино появились новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми футбольными полями. Еще один такой объект открылся в Тропарево-Никулино.

При поддержке МФППиП на улице Академика Анохина появилась современная спортивная инфраструктура. Ее площадь превышает 11 тысяч квадратных метров, а создана она в рамках Отраслевой схемы Москомспорта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падл-тенниса, зал для занятий йогой. В общей сложности, благодаря поддержке Фонда в столице появится не менее 14 новых спортивных комплексов», — добавил Гарбузов.

С июля 2024 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует процентную ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивных объектов, в размере до 3% годовых. Такая программа поддержки позволяет привлечь до 500 миллионов рублей на срок до трех лет.

Для получения кредита по льготной ставке нужно заключить договор с банком и подать заявку в Фонд. После одобрения банк заключит договор финансовой поддержки, который компенсирует часть затрат на проценты. Затем, в зависимости от графика списания, деньги перечислят на специальный счет компании в банке.