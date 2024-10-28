Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство имплантов из титана
Компания «Медицинский титан» (Медти) построит на площадке «Алабушево» завод по производству имплантов для стоматологии и ортопедии. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, объем выпуска медизделий компаниями особой экономической зоны вырос почти на 10% с января по июль.
«Сегодня в ОЭЗ насчитывается свыше 20 таких предприятий, 18 из них имеют статус резидента и пользуются широкими налоговыми преференциями. Это содействует увеличению инвестиций, которые направлены на развитие компаний, в том числе на реализацию крупных инфраструктурных проектов», — рассказал Ликсутов.
Компания планирует инвестировать в инновационное производство более 3,1 миллиарда рублей, что позволит создать более 330 рабочих мест.
«Цель — обеспечить страну высококачественными и полностью отечественными изделиями. Проектная мощность завода, который планируется запустить в конце 2027 года, составит до трех миллионов единиц продукции в год», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Производство титановых имплантов с использованием отечественного сырья станет полностью российским. Основатель предприятия Михаил Шелков назвал их наиболее востребованным и прогрессивным решением для замены и восстановления костной ткани. Они максимально гипоаллергенны, биосовместимы, надежны и устойчивы к нагрузкам.
В столичной ОЭЗ производят аппараты УЗИ, ИВЛ, моечно-дезинфицирующую технику, бионические протезы, изделия для служб скорой помощи и биомедицинские клеточные продукты, отметил генеральный директор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев.
«По итогам первого полугодия 2024 года резиденты выпустили продукцию на сумму четыре миллиарда рублей, что почти в два раза превышает объем за аналогичный период прошлого года», — напомнил он.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» представляет собой территорию с особым статусом, на которой инвесторы работают по льготному режиму предпринимательской деятельности. Площадь объектов, где размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров.