Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство имплантов из титана

Компания «Медицинский титан» (Медти) построит на площадке «Алабушево» завод по производству имплантов для стоматологии и ортопедии. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, объем выпуска медизделий компаниями особой экономической зоны вырос почти на 10% с января по июль.

«Сегодня в ОЭЗ насчитывается свыше 20 таких предприятий, 18 из них имеют статус резидента и пользуются широкими налоговыми преференциями. Это содействует увеличению инвестиций, которые направлены на развитие компаний, в том числе на реализацию крупных инфраструктурных проектов», — рассказал Ликсутов.

Компания планирует инвестировать в инновационное производство более 3,1 миллиарда рублей, что позволит создать более 330 рабочих мест.

«Цель — обеспечить страну высококачественными и полностью отечественными изделиями. Проектная мощность завода, который планируется запустить в конце 2027 года, составит до трех миллионов единиц продукции в год», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.