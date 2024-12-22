Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали подготовку к Новому году

Новогодние активности приготовили для сотрудников столичных ОЭЗ и москвичей: каждый желающий сможет воспользоваться почтовыми ящиками «Зимняя почта» и отправить праздничные открытки или письмо, сфотографироваться в необычных фотозонах и полюбоваться техноелками. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Промкорпуса и общественные пространства площадок ОЭЗ Москвы украсили по поручению мэра Сергея Собянина. Он же распорядился запланировать различные новогодние мероприятия. «Центром притяжения для жителей города станет площадка „Печатники“ столичной особой экономической зоны. Здесь разместили праздничные фотозоны, почтовые ящики для отправки новогодних открыток и писем, 12-метровые нарядные ели и другие украшения», — отметил Ликсутов. К приближающемуся празднику украсили более 20 локаций ОЭЗ «Технополис Москва», в том числе входные группы, КПП, ресепшен, демонстрационные и другие зоны.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

«Москва — это город, где промышленность идет рука об руку с населением. В этом году мы решили дать возможность москвичам стать еще ближе к индустриальному сектору и организовали различные новогодние активности на территории ОЭЗ „Технополис Москва“», — подчеркнул министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов. Он добавил, что в рамках фестиваля «Зима в Москве» на площадках «Печатники», «Алабушево» и «Руднево» установили специальные почтовые ящики «Зимняя почта». Через них любой сможет бесплатно отправить поздравительную открытку или письмо друзьям и близким.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Доминантой оформления выбрали Жар-птицу — символ силы и стремлений, объединяющий прошлое и будущее, традиции и инновации. Свет, который она излучает, стал олицетворением предельной фотонной скорости Вселенной, с которой развиваются резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», ее молодильные яблоки — биотехнологии. А интеллект — искусственный, основанный на модуле оперативной памяти, который разработали на базе российского микроконтроллера «Амур» с архитектурой RISC-V.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

В новогоднем оформлении также использовали украшения из натуральных материалов — бумаги, дерева и гофрокартона. После праздников игрушки и декор отправят на переработку для сокращения объема отходов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пятый год подряд в ОЭЗ «Технополис Москва» проходит конкурс «Техноелки». Он объединил резидентов, которые креативно рассказывают о своих технологических компаниях и производимой продукции с использованием главного атрибута новогоднего праздника — ели.

Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев заметил, что трудовые коллективы компаний «Технополис Москва» с каждым годом принимают все более активное участие в оформлении пространств своих площадок.

«Это свидетельствует о росте вовлеченности и стремлении совместными усилиямине только создать атмосферу праздника, но и представить свою продукцию», — подчеркнул он. Дегтев добавил, что лидерами голосования в 2024 году стали «НИИМЭ», «ОнкоТаргет», «НМ-Тех», «Некс-Т» и «БФС». А приз зрительских симпатий вручили новогодней инсталляции компании «Систэм Электрик». Для участия в конкурсе предприятиям нужно было применять нестандартные технические и декоративные решения в оформлении и не забывать о целостности композиции и художественной выразительности.