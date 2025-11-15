15 ноября 2025 11:07 Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» начали модернизировать инфраструктуру 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Специалисты начали проводить реконструкцию въездных групп и контрольно-пропускных пунктов на площадке «Печатники» особой экономической зоны. Всего планируется обновить шесть объектов, половина работ уже завершилась. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает современную промышленную инфраструктуру, создавая комфортные условия для работы высокотехнологичных предприятий», — отметил он. Ликсутов назвал важным этапом этого процесса формирование инновационного кластера в районе Печатники, где планируется запустить множество предприятий и создать 3,2 тысячи рабочих мест. По его словам, к 2027 году в эксплуатацию введут порядка 300 тысяч квадратных метров производственных площадей. Планируется модернизовать шесть контрольно-пропускных пунктов, три из которых уже обновлены. Специалисты закончили реконструировать КПП № 1 и установили два шлагбаумных въезда для транспорта. В стадии обновления находятся еще три КПП, в том числе въезды автомобилей и проходные для персонала и посетителей ОЭЗ. Все здания выдержат в едином архитектурном стиле.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов назвал ОЭЗ одним из ключевых центров промышленности столицы и важной площадкой, где создаются современные стандарты производств. «В связи с этим обновление контрольно-пропускных пунктов — не просто улучшение внешнего облика, а комплексная работа по повышению уровня безопасности, удобства и эффективности функционирования всей территории», — подчеркнул он. Благодаря новым зданиям и шлагбаумам вход на площадку ОЭЗ станет проще, а транспортная инфраструктура станет удобнее и функциональнее.

Генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов обратил внимание на важность входной группы, с которой начинается знакомство с пространством. Он сообщил, что новые здания обеспечат самыми современными пропускными системами и выполнят в уникальной стилистике. «Фасад уже завершенного КПП № 1 выполнен по индивидуальному эскизу и вписывается в узнаваемую эстетику ОЭЗ, его архитектурный акцент — созданный методом лазерной резки узор из шестеренок — символ индустриального развития и технологичности площадки», — отметил Султанов. «Технополис Москва» будет развиваться по четырем направлениям: машиностроение, электроника и микроэлектроника, промышленный дизайн и робототехника. На территории особой экономической зоны действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов, ее площадь для размещения производств превышает 390 гектаров. «Технополис Москва» уже на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингов.