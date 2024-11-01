Ликсутов: центр подготовки кадров для фармкомпаний откроется в ОЭЗ «Технополис Москва»
Инновационный центр подготовки кадров для фармацевтической отрасли откроется в новом учебном году в Московском государственном образовательном комплексе. Его основная кафедра находится в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Печатники», сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Каждые полгода здесь будут готовить до 1,5 тысячи специалистов для фармкомпаний. Сейчас в Москве работают высокотехнологичные и современные фармацевтические предприятия, которые выпускают широкий спектр лекарств, в том числе жизненно важных, напомнил Ликсутов.
«Новый учебный центр Московского государственного образовательного комплекса будет готовить специалистов по пяти самым востребованным специальностям на фармацевтическом рынке и по одной — на промышленном», — добавил он.
По его словам, занятия стартуют со следующего года, планируется выпускать не менее трех тысяч специалистов. Продолжается подготовка кадров для московского индустриального сектора по поручению мэра Сергея Собянина, подчеркнул Ликсутов.
Развитие фармотрасли в столице требует квалифицированных специалистов. Предприятия уже предлагают стажировки для студентов и выпускников. В особой экономической зоне сформирован мощный фармацевтический кластер, включающий 13 компаний. Предприятия производят жизненно важные лекарственные препараты, в том числе в рамках офсетных контрактов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В 2023 году участники кластера создали свыше 700 рабочих мест, вложив в свое развитие 12,6 миллиарда рублей», — отметил он.
На предприятиях кластера работают более 2,8 тысячи человек, инвестиции в развитие производств превысили 40 миллиардов рублей, добавил Гарбузов.
Подготовка кадров нового учебного центра будет осуществляться по программам: «Лабораторный химический анализ», «Геномная инженерия», «Промышленные биотехнологии», «Промышленная фармацевтика», «Фармацевтика» и «Мехатроника и мобильная робототехника». Кадры являются ключевым ресурсом для развития инноваций в фармакологии, отметил директор Московского государственного образовательного комплекса Нерсес Нерсесян.
«Квалифицированные специалисты могут разрабатывать новые препараты, методы лечения и технологии, что способствует развитию отрасли, укреплению технологического суверенитета России. Наша задача подготовить кадры для предприятий, расположенных в особой экономической зоне „Технополис Москва“, а также для других фармкомпаний», — подчеркнул он.
По его словам, особенность ключевых программ заключается в том, что модуль сформируется в зависимости от потребностей предприятий. Для реализации проекта запустят отдельный учебный корпус с производственной аптекой, лабораторией, производством и теплицами.
«Фармацевтическим компаниям город предоставляет широкий спектр преференций в виде льгот и субсидий, позволяющих предприятиям замещать импортную продукцию, повышать доступность качественных отечественных медпрепаратов», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
«Технополис Москва» представляет собой территорию с особым юрстатусом, на ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.