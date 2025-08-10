Ликсутов: столичный производитель кабелей построит новый производственный комплекс
Завод «Спецкабель» при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвестиционный кредит на строительство нового кабельного производства. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина город помогает предприятиям наращивать мощности и увеличивать объемы выпуска товаров.
«Благодаря поддержке Фонда один из ведущих столичных производителей кабельно-проводниковой продукции реализует проект по созданию нового производства на востоке столицы. На эти цели инвестор привлек по льготной процентной ставке около 3,2 миллиарда рублей сроком на три года», — сказал Ликсутов.
Новое предприятие возведут в районе Метрогородок. Там начнут производить кабельно-проводниковую продукцию для объектов энергетики и промышленности.
«Общая площадь будущего производства составит около 33 тысяч квадратных метров. На предприятии создадут свыше 300 новых рабочих мест», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредитования в Москве увеличили с трех до пяти миллиардов рублей. Срок льготного кредитования — до пяти лет. Компенсация при этом составляет 50% от ключевой ставки ЦБ.
При поддержке столичных властей успешно завершилась модернизация одного из цехов завода, предприятие освоило производство новых, специализированных типов оптических кабелей, рассказал вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов.
«Новый завод поможет укрепить наши производственные возможности и станет важным вкладом в развитие инфраструктуры Москвы, повышая статус столицы как центра передовых технологий и инноваций в области связи и энергетики», — отметил он.
Всего с 2022 года московские предприятия привлекли свыше 250 миллиардов рублей на развитие производства благодаря льготным инвестиционным кредитам. Чтобы воспользоваться льготой, нужно заключить кредитный договор и обратиться в Фонд.
После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации частичных затрат на уплату процентов по кредиту. В зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется нужная сумма.