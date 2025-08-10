Ликсутов: столичный производитель кабелей построит новый производственный комплекс

Завод «Спецкабель» при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвестиционный кредит на строительство нового кабельного производства. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина город помогает предприятиям наращивать мощности и увеличивать объемы выпуска товаров.

«Благодаря поддержке Фонда один из ведущих столичных производителей кабельно-проводниковой продукции реализует проект по созданию нового производства на востоке столицы. На эти цели инвестор привлек по льготной процентной ставке около 3,2 миллиарда рублей сроком на три года», — сказал Ликсутов.

Новое предприятие возведут в районе Метрогородок. Там начнут производить кабельно-проводниковую продукцию для объектов энергетики и промышленности.

«Общая площадь будущего производства составит около 33 тысяч квадратных метров. На предприятии создадут свыше 300 новых рабочих мест», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредитования в Москве увеличили с трех до пяти миллиардов рублей. Срок льготного кредитования — до пяти лет. Компенсация при этом составляет 50% от ключевой ставки ЦБ.