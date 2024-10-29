Ликсутов: столичные производители электрооборудования увеличили выпуск на 11%

Московские производители электрического оборудования продолжают демонстрировать высокие темпы роста объемов производства. С января по август 2024 года предприятия увеличили выпуск на 11%, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что электротехническая промышленность Москвы представлена более 130 предприятиями — это крупные игроки с многолетней историей и молодые компании. В отрасли заняты 17 тысяч человек. По поручению столичного мэра Сергея Собянина город предлагает компаниям свыше 20 инструментов поддержки, которые помогают наращивать собственную производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска.

«За первые восемь месяцев 2024 года в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Компании отгрузили заказчикам товаров почти на 124 миллиарда рублей», — подчеркнул Ликсутов.

С января по август текущего года на 14% выросло производство электродвигателей, трансформаторов, генераторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, на 10% — бытовых приборов. Столичные промышленники выпустили более 513 тысяч люстр, около 103 тысяч устройств сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, более 67 тысяч электродвигателей постоянного тока.

Позитивная тенденция говорит о том, что московские производители активно осваивают новые рынки и уверенно закрывают потребности населения и бизнеса в качественной продукции, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«С января по август 2024-го промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 миллиарда рублей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 миллиардов рублей», — отметил он.