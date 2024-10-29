Ликсутов: столичные производители электрооборудования увеличили выпуск на 11%
Московские производители электрического оборудования продолжают демонстрировать высокие темпы роста объемов производства. С января по август 2024 года предприятия увеличили выпуск на 11%, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что электротехническая промышленность Москвы представлена более 130 предприятиями — это крупные игроки с многолетней историей и молодые компании. В отрасли заняты 17 тысяч человек. По поручению столичного мэра Сергея Собянина город предлагает компаниям свыше 20 инструментов поддержки, которые помогают наращивать собственную производственную базу, создавать высокотехнологичную продукцию и увеличивать объемы выпуска.
«За первые восемь месяцев 2024 года в Москве на 11% выросло производство электрооборудования по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Компании отгрузили заказчикам товаров почти на 124 миллиарда рублей», — подчеркнул Ликсутов.
С января по август текущего года на 14% выросло производство электродвигателей, трансформаторов, генераторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, на 10% — бытовых приборов. Столичные промышленники выпустили более 513 тысяч люстр, около 103 тысяч устройств сигнализации и оборудования для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, более 67 тысяч электродвигателей постоянного тока.
Позитивная тенденция говорит о том, что московские производители активно осваивают новые рынки и уверенно закрывают потребности населения и бизнеса в качественной продукции, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«С января по август 2024-го промышленники отгрузили кабельной продукции на 28,7 миллиарда рублей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры — почти на 67 миллиардов рублей», — отметил он.
У промышленников есть все инструменты, чтобы найти площадку для размещения производства и открыть ее в короткие сроки, а также привлечь дополнительные инвестиции, закупить необходимое оборудование и выйти на экспортные рынки.
Компания «САГА Технологии» активно развивает отрасль электромобилестроения — на заводе выпускают 11 моделей зарядных станций, их поставляют в 11 регионов России. За восемь месяцев 2024 года предприятие выпустило свыше 300 единиц высокотехнологичной продукции.
Завод получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», это позволит пользоваться налоговыми преференциями. Компании со спецстатусом на 10 лет освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. При этом ставка налога на прибыль составляет всего 2% вместо 20%.
Московский производитель сетевого оборудования «Вартон» каждый день изготавливает до 10 тысяч изделий любого типа освещения. Их разрабатывают в собственном конструкторском бюро компании, в том числе под индивидуальные потребности заказчика.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых работают более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов.