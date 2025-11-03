Сегодня 14:27 Ликсутов: столичные предприятия внедрили более 100 решений «Банка технологий» 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Московские производители воспользовались более чем 100 решениями из «Банка технологий», повысив эффективность предприятий благодаря внедрению инструментов цифровизации и автоматизации. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, за пять лет столичные компании использовали предоставленное сервисом ПО, роботизированные комплексы и оборудование. Ликсутов напомнил, что город помогает внедрять инновации в рутинные производственные процессы, а поставщикам — находить новых заказчиков. «Сервис „Банк технологий“ — это маркетплейс решений для актуальных потребностей индустриального сектора столицы. За пять лет работы он предоставил более 100 цифровых продуктов московским промышленникам, среди которых предприятия отрасли машиностроения, металлообработки и медицины», — подчеркнул он. На инвестиционном портале Москвы производители могут в режиме онлайн найти надежного партнера и получить ценные рекомендации по поводу автоматизации завода.

Министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что в каталоге представлено более 570 вариантов для цифровизации и оптимизации производств. «Среди новинок — разработки для роботизированного управления информационной безопасностью, а также устройство для защиты энергосетей и предотвращения аварий», — уточнил он. Гарбузов добавил, что в список проходят только те решения, которые уже продемонстрировали эффективность. Одним из пользователей каталога стало ОАО «НПП „Темп“ имени Короткова» — крупный производитель топливной автоматики, электронных блоков управления газотурбинными двигателями, а также агрегатов самолетных систем. Он успешно внедрил на производстве проектировочное программное обеспечение КОМПАС-3D от компании «Аскон» — российского разработчика цифровых продуктов для реального сектора экономики. Генеральный директор компании Денис Иванов сообщил, что благодаря использованию этого продукта увеличилась скорость разработки новых изделий и появилась возможность создания библиотек стандартных деталей и узлов. Также специалисты стали быстрее согласовывать детали с технологами на этапе выпуска 3D-моделей и чертежей. «Отсюда появился и экономический эффект в части увеличения производительности труда», — объяснил Иванов. Производитель собирается внедрить и другую разработку вендора, чтобы упорядочить работу конструкторского, технологического и производственного отделов.

В онлайн-сервисе «Банк технологий» также можно найти отечественного разработчика продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью Security Vision. В реестре есть платформа Low code/No code, которая позволяет роботизировать до 95% программно-технических функций в круглосуточном режиме: обеспечивает непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, анализ данных, а также поиск и контроль уязвимостей. В каталоге также представлена передовая разработка для защиты оборудования — электросетевой компьютер ЭСК AXIOX от компании «Энерджинет». Устройство позволяет наладить автоматизированное управление, настройку и защиту электрических цепей и техники от коротких замыканий, перегрузок и других аварийных ситуаций.