Ликсутов: столичные компании расширили ассортимент кондитерских изделий
Столичные предприятия выпускают широкий ассортимент сладостей: торты, конфеты, пирожные, пироги, кексы и другие. В первом квартале 2025 года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличились на 31,7%, компании выпустили более 7,3 тысячи тонн продукции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По поручению градоначальника Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории находятся предприятия по выпуску молочной и мясной продукции, заводы по производству кондитерских и хлебобулочных изделий и готовых блюд. Благодаря поддержке города, объемы выпуска продовольственных товаров в Москве стабильно растут, обеспечивая жителей свежими и качественными товарами.
«Общий объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за первый квартал составил 30,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике столицы», — подчеркнул Ликсутов.
За первый квартал текущего года компании изготовили более восьми тысяч тонн имбирных пряников, тортов, сладкого печения и пирожных. Всего в Москве функционирует около 120 предприятий, специализирующихся на производстве выпечки и сладостей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей вкусной и качественной продукцией. Так, в январе–марте 2025 года объем выпуска пирожных в столице увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.
Столичный комбинат «Добрынинский», которому в этом году исполнилось 110 лет, с начала 2025 года выпустил 37,5 тысячи штук знаменитого торта «Москва» и расширил ассортимент набором медово-шоколадных мини-пирожных и тортами с малиновым вкусом.
«Благодаря современному промышленному оборудованию и автоматизированным процессам, мы значительно повышаем эффективность производства, что позволяет удовлетворять растущий спрос потребителей», — подчеркнул гендиректор компании Алексей Мошков.
Кондитерская фабрика «Тортофф» значительно увеличила объем производства и в январе–марте 2025 года выпустила около 36 тысяч тортов. Этот рост стал возможен благодаря удвоению производственных площадей и повышенному спросу со стороны потребителей.
Фабрика в основном сотрудничает с российскими поставщиками сырья. Она разработала новую линейку постных тортов, уникальный состав которых невозможно воспроизвести. В 2025 году компания планирует достичь объема производства в две тонны в день. Фабрика также успешно осваивает платформы маркетплейсов.
Еще один столичный производитель «Твердь» с января по февраль 2025 года реализовал товаров на сумму более 118 миллионов рублей. В рамках расширения ассортимента компания представила новые позиции: пастушью запеканку с тыквой и индейкой и постный пирог.