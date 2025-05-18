Ликсутов: столичные компании расширили ассортимент кондитерских изделий

Столичные предприятия выпускают широкий ассортимент сладостей: торты, конфеты, пирожные, пироги, кексы и другие. В первом квартале 2025 года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличились на 31,7%, компании выпустили более 7,3 тысячи тонн продукции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению градоначальника Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории находятся предприятия по выпуску молочной и мясной продукции, заводы по производству кондитерских и хлебобулочных изделий и готовых блюд. Благодаря поддержке города, объемы выпуска продовольственных товаров в Москве стабильно растут, обеспечивая жителей свежими и качественными товарами.

«Общий объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за первый квартал составил 30,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике столицы», — подчеркнул Ликсутов.

За первый квартал текущего года компании изготовили более восьми тысяч тонн имбирных пряников, тортов, сладкого печения и пирожных. Всего в Москве функционирует около 120 предприятий, специализирующихся на производстве выпечки и сладостей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей вкусной и качественной продукцией. Так, в январе–марте 2025 года объем выпуска пирожных в столице увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.