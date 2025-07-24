Ликсутов: спрос на одежду московских брендов увеличился
В январе–мае 2025 года столичные предприятия нарастили отгрузку одежды почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Город активно помогает предприятиям, занимающимся легкой промышленностью, стимулирует их развитие и поддерживает отрасль. Ликсутов также обратил внимание на уверенный рост спроса на изделия столичных компаний.
«Так, в январе–мае 2025 года московские предприятия отгрузили поставщикам одежду на сумму более 62 миллиардов рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил он.
За пять месяцев предприятия выпустили свыше 81 тысячи женских брюк из текстильных материалов, более 62 тысяч трикотажных и вязаных пальто, курток и плащей, а также 413 тысяч платьев.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что производством жакетов, пиджаков, платьев, рубашек и другой одежды в городе занимаются более 340 компаний.
«За январь–май 2025 года производство женских брюк из текстильных материалов увеличилось на 30,7%, выпуск платьев из текстильных материалов вырос на 11,4%, а женских трикотажных и вязаных пальто, круток, плащей — на 10,2%», — добавил Гарбузов.
В качестве примера он привел «Большевичку» — одно из старейших в стране предприятий швейной промышленности. Компания преимущественно занимается выпуском костюмов и верхней одежды.
Мастера конструкторского бюро «Большевички» разрабатывают авторские фасоны классической мужской одежды. Они каждый сезон корректируют лекала и дорабатывают размерную сетку, чтобы обеспечить идеальную посадку по любой фигуре.
Популярность также набирает столичный бренд FASHION REBELS. Он создает женскую одежду, делая упор на элегантность и комфорт.
Компания уделяет внимание высокому качеству материалов и пошива и выпускает широкий размерный ряд по лекалам, учитывающих особенности разных фигур. Благодаря этому обеспечивается исключительная посадка изделий для каждой женщины.
Еще один представитель московских предприятий легкой промышленности — компания «ТИНОНА», которая уже 30 лет выпускает одежду из вязаного трикотажа. Она создает базовые модели, которые можно сочетать с разными стилями. Каждая коллекция изделий является женственной и элегантной, отвечая при этом модным трендам.