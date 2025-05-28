Сегодня 12:14 Ликсутов: с начала года новый медзавод ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил свыше 2,7 млн изделий 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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В конце 2024 года на площадке «Алабушево» запустили завод «ЭЛТА». Предприятие, которое специализируется на разработке и выпуске первых отечественных систем мониторинга глюкозы в крови и расходных материалов к ним, уже вышло на полную производственную мощность. В первом квартале 2025-го оно выпустило свыше 2,7 миллиона изделий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря эффективным мерам поддержки, которые комплексно реализуют в столице по поручению Сергея Собянина, в ОЭЗ «Технополис Москва» успешно развивается производство высокотехнологичных медицинских изделий. Только за январь столичные предприятия отрасли нарастили выпуск продукции на 36%. Ликсутов добавил, что одной из востребованных мер стала локализация производства в особой экономической зоне столицы. «В прошлом году инвестор завершил строительство завода, который призван обеспечить российский рынок отечественными глюкометрами, а также первым российским прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. По итогам первого квартала 2025 года предприятие выпустило более 180 тысяч глюкометров и 2,7 миллиона тест-полосок к ним», — отметил он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

У компании «ЭЛТА» 30-летняя история. За эти годы ее специалисты разработали четыре модели измерителей глюкозы, ручку-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания гликогемоглобина в крови.

«ЭЛТА» не только выпускает медицинское оборудование, но и специализируется на разработке фармацевтической продукции. Например, антиагрегантный препарат для разжижения крови сейчас проходит третью стадию клинических испытаний. Еще один продукт компании — набор реагентов для in vitro диагностики латентной формы туберкулезной инфекции «ИГРА-ТБ». В конце прошлого года завод предприятия начал работу на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». «Площадь нового завода медизделий на площадке ОЭЗ Москвы „Алабушево“ составляет свыше 11,3 тысячи квадратных метров. Предприятие построено по мировым стандартам с современной инженерной инфраструктурой. В настоящее время ежемесячный выпуск продукции составляет более 900 тысяч упаковок тест-полосок для глюкометров и 60 тысяч комплектов измерителей сахара крови», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Умный» глюкометр «Сателлит Online» с функцией передачи данных на смартфон стал одним из флагманских продуктов компании. Разработка полностью отечественная, российских аналогов у нее нет. Глюкометр уже получил регистрационный документ Росдравнадзора.

В «ЭЛТА» также создали специальное мобильное приложения для Android и iOS — через него пациент отправляет данные мониторинга врачу. На этапе разработки и регистрации находится модель глюкометра «Сателлит Voice» для слабовидящих, добавил генеральный директор компании Юрий Глухов. Он пояснил, что для модели предусмотрели синхронизацию с мобильным приложением мониторинга уровня глюкозы. В компании, кроме производства глюкометров, планируют наладить выпуск первых российских онкотестеров для экспресс-определения маркерных транскриптов опухоли молочной железы (МРНК), биосенсоров для экспресс-определения маркерных белков инфаркта миокарда в периферической крови, а также лабораторных анализаторов для экспресс-измерений гликированного гемоглобина (HbA1c).

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Завод также самостоятельно разрабатывает микроэлектронные компоненты, в том числе интегральные и оптические микросхемы, программное обеспечение, технологии производства биосенсоров (тест-полосок), на которые у пациентов приходятся основные затраты. Благодаря этому стоимость и самого прибора, и расходников более доступна, по сравнению с зарубежными аналогами, а качество и точность измерений сохраняется.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что компания уже выпустила свыше 1,2 миллиона микросхем. Их будут использовать в современных моделях глюкометров и применять в других видах медицинских изделий. «Продукция резидента столичной ОЭЗ является импортозамещающей и крайне востребована на рынке. На данный момент предприятие, где создано более 160 рабочих мест, вышло на полную мощность производства. Объем инвестиций в проект превысил 2,2 миллиарда рублей», — сказал он. Поддержка города и возможности особой экономической зоны «Технополис Москва» помогут предприятию развивать технологии и создавать новые инновационные продукты. А они, в свою очередь, будут способствовать постоянному улучшению качества медицинского обслуживания в столице.