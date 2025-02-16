Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпуск систем радиационного контроля

Новым резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» стала компания — производитель систем радиационного контроля ООО «Доза Тех» (входит в НПП «Доза»). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Основная продукция, которую будет выпускать компания, — приборы и системы радиационного контроля, в том числе дозиметры, радиометры и другое оборудование. Производственная мощность завода на площадке „Алабушево“ превысит 600 изделий в год. На заявленную производительность предприятие должно выйти не позднее 2030 года. Объем инвестиций в проект составит более 1,1 миллиарда рублей, а также будет создано около 130 новых рабочих мест», — заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что статус компании-резидента дает бизнесу право на налоговые льготы и другие преференции, чтобы направить освободившиеся средства на развитие современных разработок своей продукции, а также на расширение и запуск новых производств.

Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города продолжили развитие особой экономической зоны столицы.

Проектирование нового завода на площадке «Алабушево» начнется в первом квартале 2025 года. Его площадь составит более 15 тысяч квадратных метров.

«Запуск производства продукции планируется в начале 2027 года. Оборудование, которое изготовит завод на площадке ОЭЗ Москвы, востребовано на различных объектах: на атомных станциях и ледоколах, в медицинских центрах, рентгеновских кабинетах», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

После выпуска новое оборудования и системы радиационного контроля протестируют прямо на предприятии. Гендиректор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев отметил, что дополнительные производственные мощности позволят предприятию увеличить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля. А это обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что компания-резидент освободится от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, получит таможенные преференции.

«Ставка налога на прибыль составит всего 2%. Это значит, что у предприятия будет гораздо больше возможностей инвестировать в свое развитие», — подчеркнул он.