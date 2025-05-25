Сегодня 12:27 Ликсутов рассказал о росте производства спортивных товаров в Москве 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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В Москве растет производство спортивных товаров: в городе выпускают широкий ассортимент продукции для летних видов спорта — от инвентаря до высококачественной экипировки и снаряжения. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производственный потенциал, отметил он, город активно развивает по поручению Сергея Собянина, чтобы удовлетворить потребности жителей в качественной продукции. «За первые три месяца 2025 года объем выпуска спортивных товаров увеличился на 32,3%. Столичные предприятия произвели в семь раз больше инвентаря и оборудования для занятий физической культурой, гимнастикой и тяжелой атлетикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул Ликсутов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Вместе с ростом интереса москвичей к здоровому образу жизни значительно вырос спрос на спортивный инвентарь и товары. На тенденции оперативно реагируют московские компании — внедряют инновационные технологии и расширяют ассортимент.

«Компании активно расширяют производство, внедряя новые идеи и современные технологии. Они также все больше используют альтернативные материалы, что позволяет создавать экологически безопасные изделия», — обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. В итоге, добавил он, в период с января по март 2025 года отгрузка спортивных товаров превысила 1,11 миллиарда рублей. Это свидетельствует о росте спроса и успешности внедрения инновационных решений на рынке.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский производитель товаров для здоровья, спорта и активного отдыха Backwood за первый квартал выпустил свыше 3,2 тысячи единиц продукции, получив около 40 миллионов рублей общей выручки. Компания предлагает шведские стенки, упоры для отжиманий, гимнастические палки, турники, брусья и другие спортивные товары. Все изделия из ее ассортимента производят из натурального дерева — продукция экологична, долговечна и безопасна для потребителей. В Backwood также активно внедряют современные технологии производства и уделяют особое внимание качеству материалов, создавая надежные и эстетичные товары.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Более 13,5 тысячи изделий за первый квартал 2025 года выпустил производитель товаров для йоги RamaYoga: предприятие значительно расширило производство, а спрос на ее продукцию вырос. Сейчас в каталоге компании — более пяти тысяч товарных позиций для практиков любого уровня, а также свыше тысячи наименований товаров, выпущенных на собственном производстве, в том числе коврики, подушки, кирпичи для йоги, болстеры, чехлы и другие аксессуары. Генеральный директор компании Олег Свечкин рассказал, что особое внимание в RamaYoga уделяют качеству и дизайну. Например, выполненные из хлопка и полиэстера подушки не только эстетически привлекательны, но и высоко функциональны — помогают в практиках и могут служить предметом интерьера. «Натуральный наполнитель из гречишной лузги обладает полезными свойствами: обеспечивает вентиляцию, охлаждение в жаркую погоду, влагостойкость и гигроскопичность. Гипоаллергенный материал хорошо сохраняет форму и подстраивается под изгибы тела», — добавил Свечкин.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С начала года компания отгрузила товаров на сумму более 14 миллионов рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то объемы производства и продаж выросли более чем на 100% квартал к кварталу. Это указывает на высокую востребованность ее товаров среди покупателей.

RamaYoga планирует и дальше расширять ассортимент, внедрять новые материалы и технологии для создания спортивных товаров. У другого московского производителя одежды для автоспорта — компании «Хого» — за первый квартал 2025 года отгрузка товаров выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие расширило ассортимент и разработало новую линейку огнеупорных перчаток для автоспорта, а также перчатки для симрейсинга из легких материалов с высокими свойствами сцепления с рулем. Среди его товаров также есть влагоотводящие рашгарды для картинга и водных видов спорта.

Компания планирует разработать и запустить в производство нательное белье для автоспорта, создать защитные комбинезоны, которые обеспечивали бы безопасность спортсменов в картинге, и огнеупорные комбинезоны для автоспорта, а также начать выпускать перчатки для спортивной стрельбы.