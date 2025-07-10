Ликсутов рассказал о московских космических разработках на выставке ИННОПРОМ

Москва является ключевым центром развития ракетно-космической промышленности страны. Ведущие столичные компании отрасли продемонстрировали на выставке ИННОПРОМ передовые разработки и инновационные решения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что столичные ведущие предприятия, научно-технические центры, лаборатории и исследовательские институты успешно определяют вектор развития российской космонавтики. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе разрабатывают все необходимое для успешного функционирования сектора, в том числе ракеты-носители и комплектующие космических аппаратов.

«Передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера», — подчеркнул Ликсутов.

В качестве примера он привел аэрокосмическую компанию «Бюро 1440». На стенде Правительства Москвы она продемонстрировала посетителям спутник экспериментальной миссии «Рассвет-2», созданный для отработки ключевых технологий будущего сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки.

Аппарат оснастили терминалами межспутниковой лазерной связи собственной разработки, а также бортовым радиокомплексом, который используют для передачи данных «Космос — Земля» в стандарте 5G NTN.