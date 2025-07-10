Ликсутов рассказал о московских космических разработках на выставке ИННОПРОМ
Москва является ключевым центром развития ракетно-космической промышленности страны. Ведущие столичные компании отрасли продемонстрировали на выставке ИННОПРОМ передовые разработки и инновационные решения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столичные ведущие предприятия, научно-технические центры, лаборатории и исследовательские институты успешно определяют вектор развития российской космонавтики. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе разрабатывают все необходимое для успешного функционирования сектора, в том числе ракеты-носители и комплектующие космических аппаратов.
«Передовые решения инженеров, конструкторов, разработчиков и других высококвалифицированных специалистов позволяют Москве выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире, и поддерживать статус технологического лидера», — подчеркнул Ликсутов.
В качестве примера он привел аэрокосмическую компанию «Бюро 1440». На стенде Правительства Москвы она продемонстрировала посетителям спутник экспериментальной миссии «Рассвет-2», созданный для отработки ключевых технологий будущего сервиса широкополосной связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки.
Аппарат оснастили терминалами межспутниковой лазерной связи собственной разработки, а также бортовым радиокомплексом, который используют для передачи данных «Космос — Земля» в стандарте 5G NTN.
Ликсутов добавил, что передовые разработки на ИННОПРОМ также представила компания «СПУТНИКС». Она показала гостям наноспутник «Зоркий-2М», который весит меньше 30 килограммов. Несмотря на легкость и небольшие габариты, аппарат может получать высококачественные снимки.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что Москва является важным центром космического инжиниринга. В городе создали все необходимые условия для притока инвестиций в высокотехнологичные проекты.
«Так, столица работает над созданием аэрокосмического кластера, который объединит предприятия ракетно-космической промышленности и основные профильные организации», — добавил Гарбузов.
Чтобы создать комфортный инвестиционный климат, столичным предприятиям предлагают различные меры поддержки. В их число входят льготное инвесткредитование, присвоение специальных статусов, а также возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов.