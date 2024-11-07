Ликсутов: промышленные предприятия Москвы дадут работу еще 100 тысячам человек

Индустриальный сектор Москвы развивается ударными темпами. К 2030 году количество задействованных в столичной промышленности работников увеличится до 850 тысяч человек, сообщил в интервью Москва 24 заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Несколько цифр, характеризующих московскую промышленность. На сегодняшний день это 750 тысяч работающих на промышленных предприятиях. Это примерно 14 миллионов квадратных метров промышленных корпусов, различных цехов, предприятий», — сказал он.

Исторически в Москве развивались такие отрасли, как микроэлектроника, авиация, приборостроение, космос и пищевая промышленность. Для этих предприятий возводились высшие научные учреждения и предприятия специального образования.

Власти по-прежнему активно поддерживают развитие высокотехнологичных производств, в городе открываются новые заводы и растет объем выпуска продукции. Вслед за этим повышается потребность в кадрах. Ликсутов сообщил, что к 2030 году предприятия планируют увеличить свой штат на 100 тысяч человек, до 850 тысяч работников.

Новые рабочие места появятся в том числе благодаря городским программам поддержки бизнеса. До 2029 года в обмен на льготы инвесторы возведут 16 новых объектов промышленной инфраструктуры, куда трудоустроятся 12 тысяч человек. Около половины этих объектов сдадут уже в следующем году.

Среди крупных проектов — четыре завода строительной отрасли в Зеленограде, производство фасадных систем и светопрозрачных конструкций в ТиНАО и технологический промышленный парк для локализации пищевых производств на западе Москвы.

Оплата труда квалифицированных кадров в Москве тоже растет. Например, среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности ежегодно увеличивается на 12-15%. Только за первые шесть месяцев 2024 года она превысила 129 тысяч рублей — на 15% больше, чем в 2023 году.