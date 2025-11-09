Ликсутов: промышленники Москвы увеличили выпуск электрического оборудования

Заводы Москвы с января по сентябрь этого года на 5% увеличили выпуск электрического оборудования, которое применяется в промышленности, строительстве и других сферах экономики. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что речь идет о производстве аккумуляторов, электродвигателей, генераторов, и других важных устройств. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025-го московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Ликсутов.

Заместитель мэра столицы подчеркнул, что продукция московских заводов используется для выпуска электроавтомобилей, в авиации, логистике, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Лидерами по росту объема производств стали заводы, выпускающие электродвигатели, генераторы, трансформаторы, и распределительные устройства, а также контрольно-измерительную аппаратуру. За девять месяцев объем выпускаемых ими товаров вырос на 6,1%.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На втором месте с результатом в 4,1% расположились предприятия по производству электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

«Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025-го компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ежегодно в Москве открывается около 150 новых технологичных предприятий, пополняющих число промышленных производств. На сегодняшний день здесь работает более 4,5 тысячи таких предприятий, где занятые 755 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для столичных промышленников власти города предложили более 20 различных мер поддержки, позволяющих расширить производства и нарастить объемы выпуска продукции. Среди них — льготное инвестиционное кредитование, офсетные контракты и другие инструменты. Эти меры сохранили за Москвой статус ведущего индустриального и научно-инженерного центра.