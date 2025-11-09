Ликсутов: промышленники Москвы увеличили выпуск электрического оборудования
Заводы Москвы с января по сентябрь этого года на 5% увеличили выпуск электрического оборудования, которое применяется в промышленности, строительстве и других сферах экономики. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он пояснил, что речь идет о производстве аккумуляторов, электродвигателей, генераторов, и других важных устройств.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025-го московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Ликсутов.
Заместитель мэра столицы подчеркнул, что продукция московских заводов используется для выпуска электроавтомобилей, в авиации, логистике, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.
Лидерами по росту объема производств стали заводы, выпускающие электродвигатели, генераторы, трансформаторы, и распределительные устройства, а также контрольно-измерительную аппаратуру. За девять месяцев объем выпускаемых ими товаров вырос на 6,1%.
На втором месте с результатом в 4,1% расположились предприятия по производству электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.
«Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025-го компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Ежегодно в Москве открывается около 150 новых технологичных предприятий, пополняющих число промышленных производств. На сегодняшний день здесь работает более 4,5 тысячи таких предприятий, где занятые 755 тысяч человек.
Для столичных промышленников власти города предложили более 20 различных мер поддержки, позволяющих расширить производства и нарастить объемы выпуска продукции.
Среди них — льготное инвестиционное кредитование, офсетные контракты и другие инструменты. Эти меры сохранили за Москвой статус ведущего индустриального и научно-инженерного центра.