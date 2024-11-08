Ликсутов: производители продуктов питания Москвы нарастили объемы выпуска

Производство рыбных и мясных изделий, молочной, хлебобулочной и другой продукции в Москве по итогам третьего квартала 2024 года выросло. На сегодняшний день пищевую промышленность столицы представляют около 320 предприятий, где трудятся приблизительно 65 тысяч человек. Благодаря поддержке города производители наращивают объемы выпуска, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москву он назвал одним из крупнейших центров пищевой промышленности России. Лидирующие позиции столичные производители занимают при помощи набора эффективных инструментов поддержки — их разработали под руководством мэра Сергея Собянина. Они же позволяют обеспечивать внутренний рынок востребованным продовольствием. «Только по итогам января — сентября 2024-го в столице вдвое выросло производство рыбных изделий, более чем на 8% — мясных, почти на 9% — молочной продукции, на 6% увеличился выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий. За указанный период предприятия отгрузили товаров почти на 535 миллиардов рублей, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — привел данные Ликсутов.

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С января по сентябрь 2024-го в Москве изготовили около 370 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, примерно 228 тысяч тонн колбасных, более 112 тысяч тонн шоколада, свыше 35 тысяч тонн рыбных изделий и 13 тысяч тонн сыра. Кроме того, на 14,6% в столице выросло производство напитков.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что город оказывает активную поддержку предприятиям пищевой отрасли и создает комфортные условия для ее развития. «Например, формируем в ТиНАО масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров», — рассказал он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Территория кластера, добавил Гарбузов, составит 170 гектаров, на которых построят свыше 800 тысяч квадратных метров промышленных площадей и создадут более 11,4 тысячи новых рабочих мест.

Привлечение частных инвестиций, а также внедрение инновационных решений позволит повысить конкурентоспособность пищевой промышленности Москвы. Анатолий Гарбузов министр правительства Москвы

С 2016 года столичным компаниям присваивают статус промышленного комплекса. Это открывает доступ к ряду льгот и налоговых преференций. Для таких предприятий снижают региональную ставку налога на прибыль, налог на имущество уменьшают вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства предприятия инвестируют в собственное развитие. Например, направляют их на обновление оборудования, возведение новых цехов, расширение ассортимента или наращивание производственных объемов. Специальный статус присвоили уже 24 столичным компаниям, которые выпускают пищевую продукцию в Москве.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Популярностью у городских производителей пользуются финансовые инструменты Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Например, программа льготного инвесткредитования позволила столичному предприятию, специализирующемуся на дозревании фруктов и ягод, привлечь в 2024 году более двух миллиардов рублей.

В итоге полученные средства компания направила на закупку новых сортировочных и фасовочных линий и камер, которые имитируют климатические условия страны происхождения продукта. А благодаря высокотехнологичному оборудованию расширился ассортимент предприятия, выросли объемы выпуска и поставок. В Москве как крупнейшем индустриальном и научно-инженерном центре России действуют более 4,5 тысячи промышленных предприятий. На них работают более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний, реализуют десятки инвестиционных проектов. Для повышения инвестиционной привлекательности столицы и развития ее производственных мощностей предусмотрели комплекс специальных мер.