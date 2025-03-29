Ликсутов: поставки столичных предприятий в страны СНГ выросли более чем на 15%

По итогам 2024 года поставки Москвы на рынки СНГ превысили 40% несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. Это на 15% больше достигнутого в 2023-м результата, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Особое внимание развитию торгового сотрудничества с государствами СНГ город уделяет по поручению мэра Сергея Собянина. «По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Белоруссию, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы», — уточнил Ликсутов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Столичный экспорт в Белоруссию по сравнению с 2023 годом вырос на 11%. В основном московские предприятия отправляют в республику продукцию строительной, легкой и фармацевтической отраслей промышленности. У белорусов также востребована столичная радиоэлектроника и радиолокационная аппаратура.

В Казахстан предприятия Москвы поставили на 15% товаров больше. Туда отправляют произведенную в городе бытовую химию, средства личной гигиены, средства для волос, косметику, а также продукты — например, колбасные и кондитерские изделия. По сравнению с 2023 годом объем столичного экспорта в Узбекистан увеличился почти на 20%. В республике пользуются спросом московские лекарственные препараты, продукты, косметика, товары железнодорожного машиностроения и низковольтные электрораспределительные устройства.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году создали центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что специалисты «Моспрома» сопровождают промышленников города на каждом этапе внешнеэкономической деятельности. «На 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане. Данные меры поддержки направлены на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом», — сказал он.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Благодаря инструментам поддержки центра «Моспром» для столичных предприятий открыты перспективы выхода на новые рынки. Они также получают возможность расширить ассортимент идущей на экспорт продукции, установить партнерские отношения и привлечь инвестиции.

Помощь экспортерам Москвы оказывает и государство. Целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки включил в себя национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В его рамках запустили цифровую платформу «Мой экспорт», где предприниматели могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.