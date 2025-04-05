Ликсутов: поставки компаний Москвы в страны Арабского мира выросли на четверть

Москва продолжает укреплять торгово-экономические связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки. По результатам 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем на 25%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание наращиванию объемов экспорта в дружественные страны. По итогам прошлого года основными покупателями московской продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Алжир, Египет, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия.

«Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона», — добавил Ликсутов.

На рынки Северной Африки и Ближнего Востока предприятия столицы поставляют в основном товары строительной и химической отраслей, неоптические измерительные и контрольные приборы, пожарные сигнализации и устройства автоматического регулирования.

Особой популярностью пользуются московские продукты питания: мучные и шоколадные изделия, джемы, пюре, макароны и газировка с различными вкусами. Экспорт этой категории товаров вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.