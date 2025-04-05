Ликсутов: поставки компаний Москвы в страны Арабского мира выросли на четверть
Москва продолжает укреплять торгово-экономические связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки. По результатам 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем на 25%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что по поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание наращиванию объемов экспорта в дружественные страны. По итогам прошлого года основными покупателями московской продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Алжир, Египет, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия.
«Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона», — добавил Ликсутов.
На рынки Северной Африки и Ближнего Востока предприятия столицы поставляют в основном товары строительной и химической отраслей, неоптические измерительные и контрольные приборы, пожарные сигнализации и устройства автоматического регулирования.
Особой популярностью пользуются московские продукты питания: мучные и шоколадные изделия, джемы, пюре, макароны и газировка с различными вкусами. Экспорт этой категории товаров вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.
Для продвижения московской продукции на иностранных рынках в 2019 году создали центр поддержки экспорта, инвестиционной деятельности и промышленности «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она позволяет столичным компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях, где проводят встречи в форматах B2B и B2G.
Специалисты центра поддержки экспорта «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с партнерами из стран Северной Африки и Ближнего Востока, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В частности, в 2025 году будет организовано участие предприятий в крупнейших выставках и бизнес-миссиях в Иране, Алжире, Марокко, Египте, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также запланировано проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — добавил он.
По итогам международной бизнес-миссии в ОАЭ, организованной «Моспромом» в 2024 году, производитель кондитерских изделий заключил контракт на поставку своих товаров премиум-класса в Дубай. Участие в промышленной выставке позволило еще одной столичной компании договориться о поставке 3D-принтеров в Саудовскую Аравию.
«Благодаря центру поддержки и развития экспорта „Моспром“ наша компания приняла участие в крупнейшей международной выставке Gulfood-2025 в ОАЭ. Мы представили образцы нашей продукции — рыбных консервов в широком ассортименте, которые вызвали неподдельный интерес у дистрибьюторов рынка стран Персидского залива», — заявила заместитель коммерческого директора ООО «Русский рыбный мир» Виктория Исаева.
Инструменты «Моспрома» открывают для столичных компаний перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента товаров, привлечения инвестиций и установления партнерских отношений.
Московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Экспорт» представляет собой целый комплекс мер финансовой, информационной, страховой и логистической поддержки. Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет поддержку бизнесменам. Там можно получить консультацию экспертов, аналитику и помощь в продвижении товаров.