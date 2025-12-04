Ликсутов: первый резидент пищевого технопарка Москвы приступил к работе

Ставшая первым резидентом профильного пищевого технопарка Москвы «Рябиновая 44» компания «Верона-Капитал» запустила производство школьного питания. Новая технологическая площадка открылась в районе Очаково-Матвеевское на западе города в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что на территории нового технопарка развернутся компании из сферы общественного питания: фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице последовательно развивается современная индустриальная инфраструктура. „Рябиновая 44“ стал первым в городе профильным технопарком, который создали специально для предприятий пищевой промышленности. Площадь комплекса составляет почти 15 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь появится свыше 300 рабочих мест», — объявил Ликсутов.

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что программа стимулирования создания мест труда позволяет формировать новые центры деловой активности и обеспечивает москвичей новыми рабочими местами.

В ближайшее время число резидентов новой площадки вырастет. Свои производства откроют сеть ресторанов-магазинов «Рыбная мануфактура», сетевая кофейня-ростерия ABC Coffee Roasters и бренд биологически активных добавок «Первый Живой Коллаген».

«В 2025 году столица увеличила коэффициент расчета льготы для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%», — подчеркнул он.

Резиденты пищевого технопарка, кроме места для открытия производства, получили также полный комплекс необходимых сервисов: клининг общих зон, обслуживание помещений, круглосуточное обслуживание инженерных систем и охрану.

Возведением «Рябиновой 44» занималась компания RBNA. В своей работе она учла все современные требования для пищевых производств.

Генеральный директор фирмы-девелопера Павел Несмачный особенно отметил местоположение нового технопарка. Близость МКАД и крупных дорожных развязок обеспечат резидентов хорошей логистикой.

«На текущий момент более 75% площадей технопарка занято высокотехнологичными компаниями пищевой индустрии, а значит, проекту удалось стать заметной и востребованной бизнес-единицей на карте Москвы», — сказал он.

Для автомобильного парка резидентов и их поставщиков доступен не только прямой выезд на МКАД, но и дорога на Северо-Западную хорду, проспект Генерала Дорохова и Можайское шоссе.