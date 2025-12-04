Ликсутов: первый резидент пищевого технопарка Москвы приступил к работе
Ставшая первым резидентом профильного пищевого технопарка Москвы «Рябиновая 44» компания «Верона-Капитал» запустила производство школьного питания. Новая технологическая площадка открылась в районе Очаково-Матвеевское на западе города в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что на территории нового технопарка развернутся компании из сферы общественного питания: фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице последовательно развивается современная индустриальная инфраструктура. „Рябиновая 44“ стал первым в городе профильным технопарком, который создали специально для предприятий пищевой промышленности. Площадь комплекса составляет почти 15 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь появится свыше 300 рабочих мест», — объявил Ликсутов.
В ближайшее время число резидентов новой площадки вырастет. Свои производства откроют
сеть ресторанов-магазинов «Рыбная мануфактура», сетевая кофейня-ростерия ABC Coffee Roasters и бренд биологически активных добавок «Первый Живой Коллаген».
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что программа стимулирования создания мест труда позволяет формировать новые центры деловой активности и обеспечивает москвичей новыми рабочими местами.
«В 2025 году столица увеличила коэффициент расчета льготы для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%», — подчеркнул он.
Резиденты пищевого технопарка, кроме места для открытия производства, получили также полный комплекс необходимых сервисов: клининг общих зон, обслуживание помещений, круглосуточное обслуживание инженерных систем и охрану.
Возведением «Рябиновой 44» занималась компания RBNA. В своей работе она учла все современные требования для пищевых производств.
Генеральный директор фирмы-девелопера Павел Несмачный особенно отметил местоположение нового технопарка. Близость МКАД и крупных дорожных развязок обеспечат резидентов хорошей логистикой.
«На текущий момент более 75% площадей технопарка занято высокотехнологичными компаниями пищевой индустрии, а значит, проекту удалось стать заметной и востребованной бизнес-единицей на карте Москвы», — сказал он.
Для автомобильного парка резидентов и их поставщиков доступен не только прямой выезд на МКАД, но и дорога на Северо-Западную хорду, проспект Генерала Дорохова и Можайское шоссе.
Также в непосредственной близости находятся станции метро «Озерная», «Говорово», «Мичуринский проспект» и станции МЦД «Мещерская» и «Рабочий поселок». Это важно для сотрудников, задействованных на производствах технопарка.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года и охватила уже все районы города. Инвесторы возводят более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. В их числе промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта, которые обеспечат создание 340 тысяч новых рабочих мест. Общий объем вложений составит более 2,7 триллиона рублей.