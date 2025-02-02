Ликсутов: общественно-деловой центр построили в индустриальном парке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» получил разрешение на ввод в эксплуатацию современный многофункциональный общественно-деловой центр. В нем разместят объекты социальной инфраструктуры, зону отдыха, коворкинг, офисы, лабораторию и легкие производства, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что работы по строительству объектов для привлечения инвесторов поручил проводить Сергей Собянин. «В индустриальном парке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ возведен многофункциональный общественно-деловой центр, где разместятся офисы и легкие производства», — пояснил Ликсутов. По его словам, благодаря комплексу удастся удовлетворить потребности компаний в дополнительных площадях. А жители двух столичных районов — Косино-Ухтомского и Некрасовки — получат современную социальную инфраструктуру. После начала работы центра город получит тысячи новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Две 12-этажные башни комплекса соединил стилобат: это общий цоколь с подземной парковкой и двумя этажами — них разместят соцобъекты. В здании площадью 60 тысяч квадратных метров откроют супермаркет, центры по оказанию бытовых услуг, аптеку, салон красоты, кафе и рестораны, фитнес-центр и зону отдыха. Они будут находиться на первом и втором этажах. Желающим разместить бизнес предлагают арендовать от 20 до тысячи квадратных метров помещений, выбрав предчистовую или полную отделку.

На третьем этаже свыше 2,3 тысячи квадратных метров отдадут под коворкинг, конгресс-центр и общественное пространство. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов пояснил, что промышленную территорию площадки разделили на три обширных зоны с хорошо развитой транспортно-пешеходной сетью. В нее входят 22 административно-деловых и промышленных корпуса общей площадью более 340 тысяч квадратных метров. «Здесь функционируют 25 компаний, из них 13 являются резидентами ОЭЗ. Индустриальный парк „Руднево“ представляет собой одну из ключевых точек притяжения высокотехнологичных производств — в 2025 году на площадке будет создано более шести тысяч рабочих мест», — подчеркнул Гарбузов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев обратил внимание, что при строительстве объекта применяли современные технологии и материалы, что помогло реализовать проект в короткие сроки. Отдельное внимание уделили вопросам благоустройства: на крыше стилобата обустроили зоны отдыха с газонами, деревьями и кустарниками. А на прилегающей территории комплекса установили множество объектов инфраструктуры, в том числе скамейки, качели и даже уличные тренажеры для занятий спортом. Территория «Руднево» расположена рядом с крупными магистралями — МКАД, М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, здесь развит и общественный транспорт: неподалеку расположены станции метро «Некрасовка» и «Лухмановская», а также аэропорты Жуковский и Домодедово. Все это обеспечивает парку транспортную доступность, что для площадки важно. Инвестиционная привлекательность индустриального парка «Руднево» после ввода объекта в эксплуатацию вырастет, а Москва получит дополнительные рабочие места.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Прошедший в индустриальном парке «Руднево» второй Демо-день эффективных региональных практик собрал более 200 представителей регионов, в том числе новых, а также промпредприятий и агентств развития. Его участники представили решения для укрепления промышленного потенциала и увеличения потока инвестиций в экономику страны.