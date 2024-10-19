Ликсутов: объем строительства по программе МПТ в Москве вырос почти вдвое

Более 45% от общего объема промышленных площадей в рамках программы по созданию МПТ появится в столице по соглашениям, заключенным в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, создание современной и качественной промышленной инфраструктуры является необходимым условием для развития научно-технического потенциала города. Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, в столице с 2020 года реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда.

«В этом году объем согласованного промышленного строительства по ней вырос почти вдвое по сравнению с показателем предыдущих четырех лет и составил более 850 тысяч квадратных метров», — отметил Ликсутов.

Благодаря программе создания МПТ более 17 тысяч сотрудников различных отраслей промышленности могут найти работу рядом с домом. Свыше 4,6 тысячи рабочих мест в промышленном секторе появятся в рамках соглашений, заключенных с начала года.

В 2024-м инвесторы подписали семь соглашений о строительстве объектов промышленной инфраструктуры общей площадью порядка 390 тысяч «квадратов» — это 45% от совокупного объема индивидуального строительства по программе создания МПТ.

«По новым соглашениям девелоперы возведут пять предприятий строительной отрасли в ТиНАО и ЗелАО, промышленно-производственный объект в САО и производственный комплекс пищевой и легкой промышленности в ЗАО», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.