Ликсутов: началась регистрация на экскурсии по московским предприятиям времен ВОВ
В Москве открылась регистрация на участие в экскурсиях по предприятиям, работавшим во времена Великой Отечественной войны. Мероприятия пройдут с 5 по 16 мая в рамках проекта «Открой#Моспром». Регистрация доступна на его официальном сайте, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Город развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Это помогает привлекать молодые кадры на производства и знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности.
«Так, в преддверии майских праздников стартовала регистрация на экскурсии проекта „Открой#Моспром“ по историческим предприятиям Москвы, которые внесли вклад в Великую Победу», — отметил Ликсутов.
В числе таких предприятий — кабельный завод, производители косметики, средств гигиены и кондитерских изделий, разработчик гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания и автоматического управления двигателей. Участники экскурсий смогут погрузиться в историю московских заводов, работавших в условиях военного времени. Также запланированы туры на современные производственные площадки, сохранившие богатое историческое наследие.
Сегодня проект «Открой#Моспром», стартовавший в 2019 году, объединяет более 10 форматов: онлайн и офлайн-туры на предприятия, мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры, фотовыставки, лекции и многое другое. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Каждая новая сезонная программа проекта имеет свою уникальную тематику, что позволяет участникам знакомиться с передовыми производствами различных отраслей промышленности в новом, увлекательном формате», — добавил он.
Участники посетят одно из ведущих предприятий кабельно-проводниковой промышленности «Москабельмет», которое специализируется на выпуске оптических, контрольных и силовых кабелей для транспортной, строительной и нефтегазовой отраслей. Во время ВОВ завод стал единственным в стране поставщиком кабельных изделий.
Кондитерский концерн «Бабаевский» уже 220 лет производит сладости. Посетители узнают судьбу предприятия в военное время. Еще один участник проекта — фабрика «Свобода», во время войны здесь наладили выпуск необходимого для армии глицерина. Участники экскурсии по НПО «Наука» узнают о современных технологиях в отечественной авиации.
НПП «Темп» занимается разработкой гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания и автоматического управления двигателей. Это предприятие тоже откроет двери для гостей проекта.
«Открой#Моспром» — обладатель наград. Его отметили в категориях «Регион — наставник по промышленному туризму» программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».