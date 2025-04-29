Ликсутов: началась регистрация на экскурсии по московским предприятиям времен ВОВ

В Москве открылась регистрация на участие в экскурсиях по предприятиям, работавшим во времена Великой Отечественной войны. Мероприятия пройдут с 5 по 16 мая в рамках проекта «Открой#Моспром». Регистрация доступна на его официальном сайте, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Город развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Это помогает привлекать молодые кадры на производства и знакомить жителей с современностью и историей московской промышленности.

«Так, в преддверии майских праздников стартовала регистрация на экскурсии проекта „Открой#Моспром“ по историческим предприятиям Москвы, которые внесли вклад в Великую Победу», — отметил Ликсутов.

В числе таких предприятий — кабельный завод, производители косметики, средств гигиены и кондитерских изделий, разработчик гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания и автоматического управления двигателей. Участники экскурсий смогут погрузиться в историю московских заводов, работавших в условиях военного времени. Также запланированы туры на современные производственные площадки, сохранившие богатое историческое наследие.

Сегодня проект «Открой#Моспром», стартовавший в 2019 году, объединяет более 10 форматов: онлайн и офлайн-туры на предприятия, мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры, фотовыставки, лекции и многое другое. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Каждая новая сезонная программа проекта имеет свою уникальную тематику, что позволяет участникам знакомиться с передовыми производствами различных отраслей промышленности в новом, увлекательном формате», — добавил он.