Ликсутов: на территории ОЭЗ «Технополис Москва» заработали три новых объекта

С начала 2025 года на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в эксплуатацию ввели три новых объекта: летно-испытательный, административно-производственный и лабораторно-промышленный комплексы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На площадках „Руднево“ и „Алабушево“ особой экономической зоны в 2025 году ввели в эксплуатацию три новых объекта», — подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что компании все больше испытывают потребность в современной научно-исследовательской и промышленной инфраструктуре. Благодаря этому в ОЭЗ появились летно-испытательный комплекс для разработчиков и производителей БПЛА, административно-производственный корпус для локализации предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиасистем и медицинских изделий, а также лабораторно-промышленный комплекс.

Общая площадь застройки объектов превысила 63 тысячи «квадратов». Ликсутов рассказал, что в ОЭЗ работает свыше 230 предприятий, использующих высокотехнологичное производство, и их количество растет.

На площадке «Алабушево» построили современный промышленный комплекс, площадь которого составляет 26,6 тысячи квадратных метров. Внутри скоро начнут работать высокотехнологичные предприятия, в том числе уникальное производство фотонных интегральных схем и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники — совместный проект Правительства Москвы и АО «Микрон».

В индустриальном парке «Руднево» уже запустили трехэтажное административно-производственное здание, в котором разместят завод по производству передовых беспилотных систем, медицинских изделий, а также продукцию для горной и тяжелой промышленности.

На объекте в начале года начал работать уникальный летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем, где будут проводить испытания и обучать операторов дронов.