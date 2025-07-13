Ликсутов: на территории ОЭЗ «Технополис Москва» заработали три новых объекта
С начала 2025 года на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в эксплуатацию ввели три новых объекта: летно-испытательный, административно-производственный и лабораторно-промышленный комплексы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«На площадках „Руднево“ и „Алабушево“ особой экономической зоны в 2025 году ввели в эксплуатацию три новых объекта», — подчеркнул Ликсутов.
Он отметил, что компании все больше испытывают потребность в современной научно-исследовательской и промышленной инфраструктуре. Благодаря этому в ОЭЗ появились летно-испытательный комплекс для разработчиков и производителей БПЛА, административно-производственный корпус для локализации предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиасистем и медицинских изделий, а также лабораторно-промышленный комплекс.
Общая площадь застройки объектов превысила 63 тысячи «квадратов». Ликсутов рассказал, что в ОЭЗ работает свыше 230 предприятий, использующих высокотехнологичное производство, и их количество растет.
На площадке «Алабушево» построили современный промышленный комплекс, площадь которого составляет 26,6 тысячи квадратных метров. Внутри скоро начнут работать высокотехнологичные предприятия, в том числе уникальное производство фотонных интегральных схем и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники — совместный проект Правительства Москвы и АО «Микрон».
В индустриальном парке «Руднево» уже запустили трехэтажное административно-производственное здание, в котором разместят завод по производству передовых беспилотных систем, медицинских изделий, а также продукцию для горной и тяжелой промышленности.
На объекте в начале года начал работать уникальный летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем, где будут проводить испытания и обучать операторов дронов.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что за время деятельности ОЭЗ резиденты и компании-арендаторы вложили более 255 миллиардов рублей в развитие высокотехнологичных производств. Благодаря этому в городе появилось более 22 тысяч рабочих мест.
«Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 230 предприятий, из которых 123 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций», — подчеркнул Гарбузов.
Власти города по поручению мэра Сергея Собянина уделяют особое внимание объектам промышленной инфраструктуры.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, инспекторы Комитета государственного строительного надзора Москвы регулярно проводили выездные проверки. Они оценивали промышленно-производственные комплексы на каждом этапе строительства, подчеркнул он.
Для инструментального контроля качества привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они давали оценку как выполняемым работам, так и используемым материалам.
После всех проверок Комитет оформил заключения о соответствии построенных объектов утвержденным проектам и согласовал застройщикам ввод в эксплуатацию.