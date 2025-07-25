Ликсутов: на орбиту доставят спутник с двигателем московского производства
На космодроме Восточный 25 июля 2025 года состоялся запуск ракеты «Союз», которая доставит на орбиту научно-образовательный спутник, оснащенный первым отечественным плазменным двигателем московского производства. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку столичной аэрокосмической промышленности. На сегодняшний день эту отрасль в Москве представляет более 40 предприятий, лабораторий, научно-технических центров и исследовательских институтов, где занято свыше 30 тысяч человек.
«Успехи столичных производителей подтверждает в том числе запуск на орбиту малого спутника с экспериментальным плазменным двигателем, созданным в Москве. В этом году компания планирует выйти на серийное производство», — подчеркнул Ликсутов.
Кубсат 239Alferov, отправленный на орбиту, представляет собой сверхмалый научно-образовательный спутник. Он предназначен для исследования импульсных источников гамма-излучения внегалактического, галактического, земного и солнечного происхождения. Полученные сведения помогут узнать больше о процессах на поверхности звезд и в далеком космосе.
В столице производят широкий ассортимент высокотехнологичной продукции аэрокосмической отрасли: от сверхлегких кабелей до ракетоносителей и комплектующих для космических аппаратов, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Спектр выпускаемых изделий постоянно расширяется. Так, недавно на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ было запущено производство солнечных батарей для космических аппаратов», — добавил он.
Отправленный на орбиту аппарат оснащен первым отечественным плазменным двигателем, созданным московской компанией «СТАР». С его помощью начнут отрабатывать орбитальные маневры кубсата. Столичная разработка отличается компактностью, высокой безопасностью, низким энергопотреблением и потенциалом масштабирования для всей линейки сверхмалых космических устройств.
«Плазменные двигатели отвечают за правильное расположение спутника в космосе: корректируют его орбиту, позволяют проводить маневры, помогают выстраивать орбитальные многоспутниковые группировки, сводят аппарат с орбиты по истечении срока службы, решая проблему космического мусора», — рассказал генеральный директор компании Евгений Степин.
Он особенно отметил степень локализации разработки, которая составляет 85%. В сектор памяти бортового компьютера спутника записали 7787 имен и свыше 3,5 тысячи изображений участников акции «Отправь свое имя в космос». Самые интересные рисунки будут транслировать в радиолюбительском диапазоне на частоте 436,27 МГц с позывным RS61S.
До конца 2025 года столичное предприятие «СПУТНИКС» планирует запустить на орбиту сразу несколько десятков спутников. В их числе — аппараты для съемки Земли и мониторинга судоходства, а также образовательные спутники и разработки, изготовленные для иностранных заказчиков.