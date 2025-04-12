12 апреля 2025 10:14 Ликсутов: Москва получила премию AIM Congress 2025 Awards за развитие ОЭЗ «Технополис Москва» 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва победила в трех номинациях премии международного инвестиционного форума AIM Congress 2025. В частности, ее отметили за реализацию проекта особой экономической зоны «Технополис Москва» и стратегии кластерного промышленного развития. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Форум, который прошел в Абу-Даби, — одно из ведущих мероприятий на Ближнем Востоке, где обсуждают вопросы будущего мирового инвестиционного климата. Спецпремией AIM Congress 2025 Awards наградили проекты, внесшие наибольший вклад в экономический рост и технологический прогресс стран-участниц. «По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию собственного инвестиционного потенциала: вкладывается в развитие высокотехнологичных промышленных предприятий, внедрение инноваций и укрепление международного сотрудничества», — отметил Ликсутов. Он подчеркнул, что как раз эти направления отметили премией. Столица победила в трех номинациях, в том числе «Будущие города» за успешное развитие ОЭЗ «Технополис Москва» и Global Manufacturing Award 2025 — за вклад госорганов и общественных учреждений в реализацию стратегии кластерного промышленного развития. «Столичная ОЭЗ — флагман развития промышленности города, где локализовано выше 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента. Также в ОЭЗ развиваются четыре межотраслевых кластера», — сказал Ликсутов. Стенд правительства Москвы представил на AIM Congress 2025 ключевые инвестиционные проекты и технологические решения в промышленности, экономике, транспорте, градостроительстве.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В их презентации участвовал замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Степан Коваленко. В выступлении он отметил заинтересованность столицы в привлечении прямых иностранных инвестиций и рассказал о проектах, которые развивает город для реализации этой задачи, в частности, ОЭЗ «Технополис Москва». А гендиректор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова поделилась с иностранными слушателями опытом разработки в России стандарта общественного капитала бизнеса. Московская делегация встретилась с профильными ведомствами ОАЭ и зарубежными инвесторами, которые заинтересовались возможностями локализации производств на территории столичной ОЭЗ. За 19 лет своей деятельности она стала одной из самых успешных в стране зон технико-внедренческого типа, что подтверждают многочисленные рейтинги и премии: четыре года подряд ОЭЗ «Технополис Москва» возглавляла шорт-лист Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Министр столичного правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что эксперты рейтингов традиционно дают высокую оценку инвестиционному и промышленному потенциалу особой экономической зоны Москвы. А ее развитию способствует широкий спектр мер поддержки города и инвестиций в промышленную транспортную и социальную инфраструктуру.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Сегодня ОЭЗ „Технополис Москва“ — флагман высокотехнологичной промышленности столицы общей площадью 392 гектара. За время деятельности ОЭЗ здесь построено 1,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов, которые обеспечили 22,1 тысячи рабочих мест», — напомнил он. ОЭЗ «Технополис Москва», добавил Гарбузов, популярна среди инвесторов благодаря современной инфраструктуре и налоговым льготам. «В реализацию инновационных проектов, которые направлены на импортозамещение и достижение технологического суверенитета, вложено уже свыше 215 миллиардов рублей», — обратил он внимание. Стратегию кластерного промышленного развития Москвы, которую отметили премией AIM Congress 2025 Awards, успешно реализуют и на базе ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь активно развивают четыре отраслевых направления — микроэлектронику и фотонику, фармацевтику, электромобилестроение и беспилотные авиасистемы. Кластерный подход гарантирует межотраслевое взаимодействие и повышает конкурентоспособность компаний, а также позволяет эффективно реализовывать комплексные меры поддержки государства. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заметил, что в столичной ОЭЗ создали крупнейшее отраслевое объединение микроэлектроники. Статус резидента особой экономической зоны получили около 40 компаний, которые выпускают радиоэлектронную продукцию. «Традиционно эти предприятия являются одними из лидеров по количеству созданных рабочих мест и объемам произведенной продукции. За время своей деятельности в ОЭЗ они выпустили инновационных изделий почти на 175 миллиардов рублей, открыли свыше 8,8 тысячи рабочих мест», — сказал он. На базе ОЭЗ Москвы также активно развивают фармацевтику. По словам Дегтева, статус резидента присвоили уже 14 производителям современных биотехнологических препаратов. Он обеспечивает широкий пакет мер господдержки. «В объединении реализуется восемь офсетных контрактов, которые позволяют закрывать потребности столичных пациентов в долгосрочной перспективе», — заключил он. Всего для компаний предусмотрели более 20 инструментов, которые помогают им привлекать дополнительные инвестиции на льготных условиях. Меры городской поддержки также предполагают получение площадей под производства, модернизацию оборудования, заключение партнерства внутри страны и выход на экспорт.