Ликсутов: Московскому метрополитену поставят кабель на условиях офсетного контракта

Столица заключила офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что офсетный контракт стал одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения частных инвестиций в производственный сектор. Такие договоры со встречными инвестиционными обязательствами столица заключает по всех сферах городского хозяйства по поручению Сергея Собянина.

«Офсет на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена станет еще одним шагом к переходу городского транспорта на отечественные технологии. В освоение производства инвестор вложит более 200 миллионов рублей», — рассказал Ликсутов.

С начала 2025 года это четвертая офсетная сделка в транспортной отрасли. Сумма закупки составит более 32 миллиардов рублей.