Ликсутов: Московскому метрополитену поставят кабель на условиях офсетного контракта
Столица заключила офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что офсетный контракт стал одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения частных инвестиций в производственный сектор. Такие договоры со встречными инвестиционными обязательствами столица заключает по всех сферах городского хозяйства по поручению Сергея Собянина.
«Офсет на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд Московского метрополитена станет еще одним шагом к переходу городского транспорта на отечественные технологии. В освоение производства инвестор вложит более 200 миллионов рублей», — рассказал Ликсутов.
С начала 2025 года это четвертая офсетная сделка в транспортной отрасли. Сумма закупки составит более 32 миллиардов рублей.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в рамках офсета завод «Спецкабель» 10 лет будет выпускать 315 наименований продукции для метрополитена, причем некоторые выйдут с конвейера впервые.
«Это не только обеспечит московское метро надежной и соответствующей всем стандартам продукцией, но и даст новый импульс развитию отрасли», — сказал он.
Чтобы выполнить условия договора, инвестор проведет масштабную модернизацию производственных мощностей: их расширят, закупят и установят новое высокотехнологичное оборудование, наймут и обучат и новых сотрудников.
Вице-президент завода «Спецкабель» Сергей Лобанов объяснил, что участие в офсетных контрактах дает возможность внести вклад в развитие российской кабельной промышленности. Он поблагодарил государство за доверие и заверил в готовности предприятия к развитию, расширению номенклатуры и выпуска продукции, которая соответствует высоким стандартам качества и требованиям Московского метрополитена.
«Уверены, что этот масштабный проект станет стимулом и подспорьем для дальнейшего технологического прогресса и создания новых рабочих мест в отрасли», — добавил он.
С 2017 года правительство Москвы заключило более 35 офсетных контрактов. Совокупный объем закупки по сделкам превысит 700 миллиардов рублей. Суммарно будет создано свыше девяти тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят более 126 миллиардов рублей.
По девяти офсетным контрактам строительство и модернизацию производств уже завершили, идут поставки продукции для нужд города.