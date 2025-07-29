Ликсутов: московский онлайн-сервис «Банк технологий» пополнился новыми решениями

Новые инновационные решения, ориентированные на потребности предприятий промышленного сектора Москвы, появились в онлайн-сервисе «Банк технологий». Среди них автоматизированная система хранения технологического инструмента и система высокоточного контроля физических параметров объектов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что «Банк технологий» предоставляет предприятиям современные инструменты для развития производства, оптимизации рабочих процессов, обеспечения информационной безопасности и другие инструменты по цифровизации.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город реализует ряд проектов по развитию высокотехнологичной индустрии. Так, с 2020 года в столице работает онлайн-сервис „Банк технологий“ — реестр передовых решений в сфере цифровизации и автоматизации, которые ориентированы на потребности промышленного сектора столицы. Его основная цель — упростить для предприятий подбор инструментов, способствующих росту эффективности без дополнительных затрат. Реестр постоянно расширяется и в 2025-м пополнился новыми разработками. Сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений», — рассказал Ликсутов.

Каталог регулярно пополняется новыми инструментами, прошедшими необходимую проверку, а также показавшими свою эффективность на промышленных предприятиях.

«Сервис „Банк технологий“ дает возможность пользователям самостоятельно выбирать инструменты для модернизации производства. Он предлагает комплексный подход к внедрению инноваций: здесь можно подобрать подходящую технологию и найти надежного партнера для реализации. Пользователи имеют доступ к базе практических кейсов и могут получить профессиональные рекомендации по адаптации выбранных решений под специфику своего предприятия. Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает технологическую трансформацию производственных процессов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В программное обеспечение включили систему искусственного интеллекта, которая контролирует состояние инструмента, выявляя дефекты и загрязнения, а также технологию распознавания лиц FaceID, чтобы доступ к служебному оборудованию имели только сотрудники предприятия.

Два новых инструмента в «Банк технологий» внесла компания «Мотоситлаб». Первая — «Шкафмен» — представляет собой автоматизированную систему хранения инструментов.

Компания «Москабельмет» начала использовать новую систему в своих рабочих процессах. Это более чем на треть сократило время операторов на поиски необходимого инструмента.

Вторая разработка — система контроля качества «Геометрия», обеспечивающая высокоточный контроль физических параметров различных конструкций или отдельных деталей с погрешностью до пяти микрон.

Такая технология необходима в производстве, где недопустимо даже малейшее отклонение при изготовлении продукции. Система обеспечивает снижение процента брака и оптимизацию производственного процесса.

Ознакомиться с новыми инновационными решениями «Банка технологий» могут представители промышленных предприятий. Для входа можно использовать аккаунт портала mos.ru или учетную запись «Портала поставщиков», входящих в вместе с инвестиционным порталом в единую цифровую экосистему для удобства бизнеса и промышленности.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».