Ликсутов: московские промышленники увеличили производство кабельной продукции

Объем произведенных столичными промышленниками кабельно-проводниковых изделий с января по сентябрь этого года вырос на 7,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности в правительстве города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что изделия московских заводах задействованы во многих секторах. Всего в кабельно-проводниковой промышленности Москвы работает 20 предприятий, где трудятся три тысячи специалистов.

«Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании увеличивают мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь 2025 года производство кабельно-проводниковых изделий выросло на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го», — заявил Ликсутов.