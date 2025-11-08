Ликсутов: московские промышленники увеличили производство кабельной продукции
Объем произведенных столичными промышленниками кабельно-проводниковых изделий с января по сентябрь этого года вырос на 7,2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности в правительстве города Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что изделия московских заводах задействованы во многих секторах. Всего в кабельно-проводниковой промышленности Москвы работает 20 предприятий, где трудятся три тысячи специалистов.
«Благодаря поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании увеличивают мощности, расширяют ассортимент и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь 2025 года производство кабельно-проводниковых изделий выросло на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024-го», — заявил Ликсутов.
Продукция столичных заводов поступает в энергетический комплекс, используется на транспорте, в телекоммуникационном, строительном и космическом секторах.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что столица запустила более 20 мер поддержки бизнеса, включая программу льготного инвестиционного кредитования и налоговые преференции.
Эти инструменты помогают заводам расширять производство и наращивать выпуск своей продукции.
«Например, при поддержке столицы одно из предприятий планирует запуск нового кабельного завода в Москве общей площадью 33 тысячи квадратных метров», — рассказал Гарбузов.
При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Спецкабель» получила льготный инвестиционный кредит в размере 3,2 миллиарда рублей по сниженной процентной ставке.
Еще одно предприятие столицы — «Москабельмет» — за счет полученного в 2022 году статуса
промышленного комплекса получило право на налоговые льготы.
Завод расширил номенклатуру выпускаемой продукции сразу на 10 тысяч позиций, в том числе за счет новой линейки судовых и нефтегазовых кабелей управления.
Только по итогам прошлого года чистая выручка производителя составила 51,6 миллиарда рублей, что стало яркой демонстрацией устойчивого развития и вклада в экономический сектор Москвы.