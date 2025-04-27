27 апреля 2025 13:23 Ликсутов: московские производители часов вышли на новый уровень 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Промышленность

Максим Ликсутов

Москва

В Москве активно развивается производство часов для различных отраслей. Столичные компании предлагают широкий ассортимент продукции — от часовых станций и наручных часов до светодиодных электронных табло и систем единого времени. Поддержка городских властей помогает предприятиям нарастить объемы выгрузки, найти инновационные решения и реализовать важные проекты. На это указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московские предприятия разрабатывают новые модели часов всех видов, модернизируют производства и укрепляют свои рыночные позиции. В этом компаниям помогает созданный по поручению Сергея Собянина набор инструментов поддержки», — отметил он. Ликсутов добавил, что благодаря им за январь–февраль 2025 года в Москве изготовили более 11,3 тысячи различных часов. Отгрузка приборов выросла почти на 6%. В условиях современности от различных электротехнических приборов высокой точности напрямую зависит как движение транспорта, так и технологии производства, а также работа систем связи, радиолокации и навигации. «Компании создают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая находит применение в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах. При этом спрос на столичные изделия уверенно растет», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Объем отгрузки по итогам двух месяцев 2025 года, по его словам, превысил 21,7 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Настенные электронные часы, спортивные и информационные табло под маркой «Импульс» выпускает один из ведущих производителей в этой сфере — компания «РусИмпульс». В ее ассортимент входят товарные группы и более 500 серийных изделий.

Компания активно обновляет парк оборудования, а ее производство оборудовано современными станками. В прошлом году производственные площади расширили с 1,2 тысячи до 1,6 тысячи квадратных метров, что дало возможность не только стабильно выпускать и наращивать ассортимент серийной продукции, но и реализовывать индивидуальные проекты. В прошлом году «РусИмпульс» выпустил более 15 тысяч единиц продукции на общую сумму около 350 миллионов рублей. На 2025 год выпуск хотят увеличить до 16 тысяч единиц. Генеральный директор компании Александр Поликарпов заметил, что она производит электронные и информационные табло уже более 25 лет, продукция подходит для предприятий самых разных сфер деятельности. «За последние три года мы успешно заместили импортную продукцию в своем сегменте, предложив заказчикам товары аналогичного функционала и качества, причем по разумным ценам», — рассказал он. Поликарпов обратил внимание, что за три года «РусИмпульс» вырос вдвое благодаря обновлению оборудования, расширению штата специалистов и совершенствованию технологических процессов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Другой столичный производитель — АО «НИИЧаспром» — спроектировал и установил большое количество разнообразных часов — от светодиодных и стрелочных до цветочных и башенных, а также более 50 систем единого времени. Они установлены на разных объектах, в том числе на нескольких АЭС, в метрополитене, железнодорожных станциях, школах и в других местах. Компания может разработать и произвести и крупногабаритные фасадные часы с высотой цифр до одного метра и больше.

По техническому заданию госкорпорации «Росатом» предприятие за первые три месяца 2025 года изготовило свыше 500 цифровых часов. Они не только показывают точное время, но и наделены дополнительными опциями: предоставляют данные о дате, температуре, влажности, давлении, уровне радиации и других параметрах. Подобные системы работают в температурном диапазоне -30…+50 градусов. Объем отгрузки только светодиодных электронных часов, табло и больших электронных часов в прошлом году превысил 25 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одним чрезвычайно важным направлением деятельности АО «НИИЧаспром» стали разработка и производство систем единого времени по госзаказам, что подтверждает высокие тактико-технические и эксплуатационные показатели изготавливаемых приборов. На разработку, изготовление и испытание подобных систем может уходить до нескольких лет. В зависимости от исполнения стоимость работ составляет десятки миллионов рублей, а в случаях для сложных систем с большим количеством потребителей превышает 100 миллионов. В 2024 году объем производства продукции этого вида превысил 700 миллионов рублей. Генеральный директор акционерного общества Дмитрий Казадаев подчеркнул, что «НИИЧаспром» стремится к соответствию разработок мировым стандартам качества и надежности. «Для достижения этой цели нами разработана и реализована многоуровневая система менеджмента качества, что подтверждается соответствующим сертификатом», — заключил он.