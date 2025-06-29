Ликсутов: московские предприятия увеличивают поставку профодежды

В первые четыре месяца 2025 года московские текстильные предприятия существенно увеличили объемы отгрузки одежды. Показатель вырос на 71,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Столичные фабрики производят широкий ассортимент текстильных изделий: от повседневной одежды до профессиональной, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице свыше 340 предприятий легкой промышленности создают рабочие места для 11,5 тысяч человек, отметил он. Благодаря комплексной поддержке, инициированной мэром Москвы Сергеем Собяниным, компании активно развивают производство повседневной и специализированной одежды, успешно удовлетворяя рыночный спрос.

Это позволяет не только обеспечивать высокое качество продукции, но и увеличивать объемы ее отгрузки. По итогам января-апреля 2025 года московские предприятия нарастили поставку товаров на 71,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув суммы более чем 48,3 миллиарда рублей.

Он отметил, что показатели указывают на то, что легкая промышленность Москвы динамично развивается, предлагая потребителям высококачественные и разнообразные товары.

«За январь–апрель 2025 года столичные компании произвели более 394,5 тысячи единиц спецодежды, в том числе свыше 120,6 тысячи комплектов производственной и профессиональной мужской одежды и более 44,68 тысячи комплектов женской, 59,74 тысячи юбок, халатов, фартуков, 32,5 тысячи мужских комбинезонов с нагрудниками и лямками, а также 92,57 тысячи прочей профессиональной одежды», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Московские компании создают спецодежду для множества отраслей. Она нужна в промышленности, энергетике, медицине, городском хозяйстве и других сферах.

Например, НПО «ДиОД» из Москвы производит спецодежду для чистых помещений и предприятий радиоэлектронной промышленности. Компания выпустила новую коллекцию «Москвичка» из российских тканей. Одежда сочетает антистатические свойства, прочность и удобство. Кроме того, соответствует строгим требованиям для работы в чистых условиях.

Компания увеличила мощности в 2,5 раза. Это позволило с начала 2025 года нарастить выпуск продукции на 60%.

«На текущий момент загрузка производства превышает 100 процентов, всего за один год ассортимент нашей компании расширился почти вдвое: сейчас в линейке представлено около 300 позиций спецодежды и более 20 моделей специальной обуви», — рассказал генеральный директор компании Николай Одинцов.

С 2015 года московское швейное производство «Магна» занимается пошивом спецодежды и униформы для промышленности. На производстве установлены вышивальные машины, системы раскроя и автоматизированные линии. Особое внимание уделяется российским тканям и материалам. Компания тщательно учитывает профессиональные риски. Например, для работы в нефтегазовой отрасли используются ткани с карбоновой нитью — она защищает от статического электричества.

Одежда разрабатывается с учетом строгих требований: материалы, конструкции и технологии подбираются для каждой отрасли. В ассортименте компании есть одежда для нефтегазовой отрасли, которая защищает от химических воздействий и электрических разрядов. Также есть униформа для строительства с усиленной износостойкостью и специализированная одежда, поддерживающая комфортный микроклимат в условиях экстремальных температур.