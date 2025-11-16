Сегодня 12:07 Ликсутов: московские компании нарастили производство детских товаров 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Столичные производители увеличивают выпуск разнообразных товаров для детей и новорожденных. За девять месяцев этого года производство детской трикотажной и вязаной одежды нарастили на 34%, хлопчатобумажных изделий — более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений социальной политики столицы. Московские фабрики активно развивают это направление, впуская качественные и безопасные товары для мам и детей. «По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку компаниям, которые специализируются на детских товарах», — подчеркнул Ликсутов. По его словам, столичные производители выпускают на рынок конкурентоспособную продукцию: одежду, обувь, продукты питания, игрушки, образовательное оборудование и другие изделия для мам и детей. Также они активно расширяют ассортимент товаров, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

В период с января по сентябрь этого года в городе выпустили более 187 тысяч трикотажных и вязаных костюмов и комбинезонов, а также более 22 тысяч ползунков. Московская компания по производству одежды и аксессуаров «Товары малышам» работает на рынке уже более 20 лет. С момента запуска производства она создала несколько миллионов единиц продукции для потребителей по всей России. В ее ассортименте есть нательные комбинезоны и слипы, боди и ползунки, футболки и кофточки, шапочки и чепчики, трикотажные комплекты на выписку из роддома, утепленные модели. Также компания выпускает пеленки, полотенца для купания и другие товары для детей от рождения и до трех лет. Производитель «Свет Мария» тоже является одним из важных предприятий, выпускающих детские товары. Компания стала пионером в области разработки аксессуаров для купания грудничков — она успешно внедрила в производство и запатентовала ряд изделий для облегчения водных процедур. «Свет Мария» выпускает гамачки, поддерживающие тело и голову в удобном положении, специальные валики или матрасики с высоким подголовником, а также чепчики и воротники, которые снижают нагрузку на шею, и другую одежду для новорожденных.

Другой столичный производитель — ГК «Ортомода» — выпускает ортопедическую обувь. Она ориентируется на рекомендации врачей-ортопедов и применяет передовые технологии в производстве. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что московские предприятия снабжают город и регионы качественным детским питанием. «Офсетный контракт на поставку для молочно-раздаточных пунктов город заключил в 2020 году. Это позволило решить важную задачу — обеспечить молочные кухни локальными товарами», — рассказал он. По его словам, во время исполнения инвестиционных обязательств по офсету молокозаводы прошли масштабную модернизацию. С начала 2025 года москвичи получили свыше 35 тысяч тонн продукции.

Детское питание в мегаполисе производят Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Они представили широкий ассортимент, в том числе соки, творожки, фруктовые, овощные и мясные пюре, кефир, смеси и жидкие каши. Сухую молочную смесь для детей с самого рождения делает в Москве Царицынский молочный комбинат. Для этого он запустил производство на отдельных линиях. На территории предприятия располагается отдельно стоящее здание для детских продуктов. Московские компании выпускают и детскую косметическую продукцию: крема, мыло, зубную пасту и другие необходимые товары. Их производит в том числе столичное предприятие «СВОБОДА», которое с 1954 создало более 450 миллионов тюбиков детского крема.