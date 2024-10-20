Ликсутов: московские фабрики почти на 10% увеличили производство мебели

Столичные мебельные фабрики при поддержке города нарастили объемы выпуска продукции почти на 10%. Они обеспечивают рынок креслами, диванами, кроватями, шкафами и другими необходимыми предметами быта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе сейчас работают более 140 компаний, занимающихся производством мебельных изделий для офиса и дома. За первые восемь месяцев года они увеличили объем выпуска продукции на 10% в сравнении с показателями 2023 года. Также предприятия нарастили объемы поставок более чем на 15,5 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря комфортному инвестиционному климату, созданному под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, отметил Ликсутов.

«Сегодня промышленникам доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки — от льготного инвесткредитования до присвоения спецстатусов», — подчеркнул он.

Компании могут стать участниками программ Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. По словам Ликсутова, в этом году льготный инвестиционный кредит таким образом получил один из производителей столов и стульев. Промышленнику выделили деньги на покупку нового оборудования по ставке 3% годовых, срок оказания финансовой поддержки составляет три года.