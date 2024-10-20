Ликсутов: московские фабрики почти на 10% увеличили производство мебели
Столичные мебельные фабрики при поддержке города нарастили объемы выпуска продукции почти на 10%. Они обеспечивают рынок креслами, диванами, кроватями, шкафами и другими необходимыми предметами быта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В городе сейчас работают более 140 компаний, занимающихся производством мебельных изделий для офиса и дома. За первые восемь месяцев года они увеличили объем выпуска продукции на 10% в сравнении с показателями 2023 года. Также предприятия нарастили объемы поставок более чем на 15,5 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря комфортному инвестиционному климату, созданному под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, отметил Ликсутов.
«Сегодня промышленникам доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки — от льготного инвесткредитования до присвоения спецстатусов», — подчеркнул он.
Компании могут стать участниками программ Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. По словам Ликсутова, в этом году льготный инвестиционный кредит таким образом получил один из производителей столов и стульев. Промышленнику выделили деньги на покупку нового оборудования по ставке 3% годовых, срок оказания финансовой поддержки составляет три года.
Также в Москве действуют пять масштабных инвестиционных проектов по созданию мебельных производств. Столица выделила под новые предприятия участки, общая площадь которых составляет более семи гектаров. На заводах будут производить мебель для дома, офисов, гостиниц и школ. Также предприятия создадут более тысячи рабочих мест.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что фабрики адаптируются к ситуации в экономике и производят мебель, которая не уступает всемирно известным брендам.
«Только с января по август 2024 года компании изготовили продукции более чем на 5,3 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатели аналогичного периода 2023 [года]», — объяснил он.
По его словам, заводы произвели более 50 тысяч единиц деревянной и около 14 тысяч единиц металлической мебели для сидения. Также предприятия выпустили порядка 40 тысяч матрасов и свыше 58 тысяч изделий для ванных комнат.