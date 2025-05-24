Ликсутов: многоэтажный технопарк для размещения производств построят в Алтуфьеве

Многоэтажный промышленный технопарк с авторампами возведут на северо-востоке Москвы в районе Алтуфьево. Как сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, он станет первым зданием в городе для размещения инновационных и легких производств.

Благодаря многоуровневому формату в здании удастся эффективно размесить предприятия обрабатывающей промышленности и компании инновационного сектора, добавил заммэра.

«В рамках поручений мэра Сергея Собянина город активно внедряет инновации в секторе индустриального строительства и создает новые форматы промышленных объектов. На северо-востоке столицы появится первый в Москве четырехэтажный промышленный технопарк с авторампами», — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что новый технопарк обеспечит более 1,3 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Строительство завершат в 2026 году.

В новом промышленном здании «АФИ Пром Алтуфьево» организуют четыре этажа, а площадь технопарка составит более 130 тысяч квадратных метров. Главной особенностью постройки станут технорампы, которые позволят грузовикам подъезжать к любому этажу для разгрузки или вывоза производимых товаров.

Такое решение даст каждому резиденту возможность эффективно использовать помещения технопарка.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что ежегодно в столице открывают около 150 новых высокотехнологичных компаний. Новый промышленный технопарк в Алтуфьеве позволит компаниям по выпуску электроники, текстиля, одежды и обуви и другой важной для города продукции локализовать производство в Москве.

«Также предприятиям будут доступны свыше 20 мер поддержки промышленности: от льготных инвестиционных кредитов до специальных налоговых режимов и статусов», — сказал он.

Технопарк в Алтуфьеве построят в рамках проекта комплексного развития территорий. Генеральный директор компании-инвестора Евгений Поташников подчеркнул, что индустриальное строительство Москвы вышло на новый уровень, обеспечивая предпринимателям и промышленникам удобную и технологичную среду.

«В „АФИ Пром Алтуфьево“ мы адаптировали международный опыт и концепцию многоуровневых light industrial пространств, предоставляя новые возможности локальным производителям», — пояснил он.

Поташников добавил, что многоэтажные технопарки в черте города обеспечат москвичей новыми рабочими местами, а также положительно скажутся на экономике столицы и станут гармоничной частью городского пейзажа.