Ликсутов: машиностроение в Москве выросло на 8% за три квартала 2025 года

В столице за первые три квартала 2025 года производство машин и оборудования выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, город активно поддерживает машиностроительную отрасль по поручению мэра Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице работает почти 250 компаний, где трудятся порядка 19 тысяч человек. «Они предлагают рынку сложное промышленное оборудование для газоочистки и водоподготовки, двигатели, насосы. Решения применимы в ключевых направлениях: от сферы ЖКХ и сельского хозяйства до судо- и авиастроения», — рассказал Ликсутов. Ранее Собянин рассказал о стратегии развития промышленности. Важнейшей движущей силой экономики города стала обрабатывающая промышленность, предоставляющая работу более чем 755 тысячам человек. Для развития промышленников Москва предлагает более 20 мер поддержки. Среди них — расширение производственных мощностей в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что машиностроение показывает уверенный рост: за пять лет — с 2019-го по 2024-й — выпуск отраслевой продукции вырос в 5,6 раза. «В частности, в денежном выражении за девять месяцев 2025-го увеличилось производство центробежных насосов подачи жидкостей в 2,6 раза, промышленных, лабораторных электрических печей и камер, а также индукционного и нагревательного оборудования — в 2,4 раза», — уточнил он.

С 2014 года в столице работает МЗ «Поток». Предприятие производит промышленные насосы, насосные станции, в том числе дизельные и электрические, а также мобильные трубопроводные системы для перемешивания и аэрирования сточных вод. Продукция востребована в сельском хозяйстве, ЖКХ, горнодобывающей промышленности и других отраслях. Компания в том числе проводит опытно-промышленные испытания на производственных площадках АО «Мосводоканал».

Сейчас МЗ «Поток» также заканчивает строительство нового комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. После ввода объекта в эксплуатацию производственные площади увеличатся в 4,5 раза. Ожидается рост количества рабочих мест и выпускаемого оборудования в полтора раза.

Компания «Технологические системы защитных покрытий» («ТСЗП») производит роботизированные комплексы нанесения защитных покрытий на детали и изделия для различных областей промышленности. Ее решения востребованы в энергетической, нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, судостроительной, авиастроительной и других сферах. Благодаря применяемым технологиям значительно повышается износостойкость, снижается теплопроводность, а детали получают необходимые свойства.

Гендиректор предприятия Лев Балдаев отметил, что в 2025 году одним из ключевых проектов стал масштабный капремонт газовой турбины General Electric большой мощности без поддержки производителя.

«Общее время от остановки до ее запуска и синхронизации с сетью составило всего 66 дней, что является выдающимся результатом для проекта такого масштаба. На сегодняшний день установка успешно введена в эксплуатацию и стабильно работает», — подчеркнул он. В 2025 году «ТСЗП» открыла собственный учебный центр. В нем готовят высококвалифицированных специалистов в области газотермических покрытий и лазерной наплавки, развивают компетенции для импортозамещения и обеспечивают промышленность кадрами.

Более 80 лет в Москве работает один из лидеров столичной машиностроительной отрасли — Щербинский лифтостроительный завод. За эти годы на нем выпустили более 250 тысяч лифтов. Компания также активно модернизирует производство и предлагает рынку передовые решения.

Среди новейших разработок — подъемник для ветроэнергетической инфраструктуры. Устройство можно применять для транспортировки грузов и обслуживающего персонала внутри башен установок, оно вмещает объекты весом до 240 килограммов и развивает скорость в 18 метров в минуту.