Ликсутов: кондитеры Москвы подготовили более 3,5 млн сладких новогодних подарков

Входящие в московский холдинг «Объединенные кондитеры» предприятия выпустили более 3,5 миллиона сладких новогодних подарков, которые уже поступили в магазины столицы и всей России. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сладкие новогодние подарки столичных кондитеров пользуются высоким спросом на территории города и по всей России. В этом году компании расширили праздничный ассортимент почти на 15% — до 80 вариаций сладких наборов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов

Входящие в московский холдинг кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» выпустили наборы разной фасовки: от 112 граммов до 1,5 килограмма.

В пример он привел московские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры», которому присвоили статус промышленного комплекса, что позволило снижать налоговую нагрузку. К новогодним праздникам предприятия выпустили более 3,5 миллиона сладких подарков

«Свыше 120 столичных предприятий выпускают кондитерские изделия. Под руководством Сергея Собянина город активно поддерживает производителей — это способствует повышению качества и росту объемов продукции», — заявил Ликсутов.

Он напомнил, что холдинг «Объединенные кондитеры» имеет статус промышленного комплекса, что позволяет снижать налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направлять на расширение производства.

Подарки упаковали в разную тару: в тубы, а также жестяные и картонные коробки. Кроме того, производители выпустили упаковки в виде мягких игрушек, матрешек, самоваров, шоколадных фабрик и фонариков. Таким образом дети получат на Новый год не только сладости, но и новую игрушку.

Управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов отметил вклад московских властей в увеличение выпуска высококачественных сладких подарков перед праздником.

«Несмотря на сложности, с которыми столкнулась кондитерская отрасль в уходящем 2024 году из-за неурожая какао-бобов, нам удалось сохранить качество изделии и представленность полного ассортимента сладостей на полках магазинов. При поддержке города мы смогли увеличить разнообразие сладких новогодних подарков, чтобы каждый мог выбрать набор на свой вкус и бюджет», — заявил он.

Предоставленный холдингу «Объединенные кондитеры» статус промышленного комплекса дает бизнесу право на получение льгот и снижение налогов на прибыль, имущество и земельный налог.

Также московские власти запустили более 20 инструментов поддержки предпринимателей, направленных на увеличение объемов производства, привлечение инвестиций, модернизацию оборудования и создание благоприятной среды для ведения бизнеса.